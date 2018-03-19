'Trump, Suriye’den çekilmek için Riyad’dan 4 milyar dolar istedi'

Trump’ın, 2017’de Suudi Kral Selman ile yaptığı görüşmede Suriye’deki ABD askerlerini ülkeden çıkarılabilmesi için 4 milyar dolar istediği öne sürüldü

ABD’nin ana akım gazetelerinden Washington Post’un (WP) haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’deki Amerikan güçlerini çekmek için Suudi Kralı Selman’dan maddi yardım istedi. Haber, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Washington’u ziyaretinden bir gün önce yayımlandı.

Sputnik’in aktardığı habere göre Trump, Aralık 2017’de Suudi Kralı Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye’deki ABD askerlerinin ülkeden hızlıca çıkarılabilmesi için Suudiler’den 4 milyar dolarlık (15.6 milyar TL) yardım talep etti. Gazeteye konuşan ABD’li yetkililere göre Başkan Trump, görüşmenin ardından Suudilerle bu konuda ‘bir anlaşma’ yaptığına inanıyor.

Washington’daki Suudi Büyükelçiliği, Trump’ın Selman’dan 4 milyar dolar istediği iddiasıyla ilgili gazetenin sorularını yanıtsız bırakırken, gazete Beyaz Saray’ın, ABD ve yerli ortaklarının “IŞİD’in elinden kurtarılan bölgelerin yeniden inşası ve istikrara kavuşturulmasına yardım” için Suudiler ve diğer ülkelerden para istediğini vurguladı.

ABD’NİN ‘SAVAŞ SONRASI’ PLANI

Gazeteye göre ABD’nin savaş sonrası planı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın ve onun Rus ve İranlı ortaklarının kurtarılan bölgelerde kontrolü almasını veya IŞİD’in yeniden bu bölgelerde ortaya çıkmasını engellemek. WP, ABD’nin geçen ay Suriye’deki istikrar çabaları konusunda 200 milyon dolarlık bir katkı sağladığını ifade etti.

ABD yönetiminden yetkililerin Başkan Trump’ı özellikle İran’ın bölgedeki faaliyetleri nedeniyle ABD’nin Kuzey Suriye’deki askerlerini çekmemesi konusunda ikna ettiğini söyleyen gazete, görüştüğü üst düzey bir ABD’li yetkilinin ifadelerine yer verdi. ABD’li yetkili “Orada kötü bir oluşumun gerçekleşeceği konusunda ikna edici argümanlar sağlandı. Bu şimdilik başarılı olmuş gözüküyor ancak Trump dahil hiç kimsenin Suriye’de süresiz bir ABD askeri varlığı olmasını istediğini sanmıyorum” dedi.

YÖNETİMDE FİKİR AYRILIKLARI

Trump’ın göreve gelmesinden bu yana Suriye’deki askerlerin sayısının artırılmasını kabul etse de ABD’nin Suriye’de daha büyük bir rol alması ve ülkede uzun süre kalması fikrine mesafeli olduğunu savunan gazete, şu anda ABD’nin bölgedeki ana müttefiki olan Suriye Demokratik Güçlerini (SDG) eğitmek, danışmanlık yapmak ve destek olmak amacıyla yaklaşık 2 bin askerini bölgede konuşlandırdığını hatırlattı.

Gazeteye konuşan bir ABD’li yetkili her 18 ayda bir bu konunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bir diğer yetkili ise ABD’nin askeri misyonunu genişletmeme isteği ve Esad güçlerinin başarıları nedeniyle, SDG’nin Esad yönetimiyle anlaşması gerektiğini savundu.

Ancak gazete bu konuda yönetimde fikir ayrılıkları olduğuna dikkat çekti. Zira gazeteye konuşan bir başka ABD’li üst düzey yetkili, Esad’ın savaşı kazanmakta olduğu yorumunu reddetti, “Eğer sivil savaş öncesi dönemle kıyaslarsak Esad, savaş öncesi döneme göre, ülkenin yarısını ya da daha azını, ekilebilir alanların yarısından azını ve doğal gaz ve petrol gibi stratejik kaynakların yarısından çok daha azını kontrol ediyor” dedi.

‘ESAD, RUSYA, İRAN VE HİZBULLAH İLE İLERLİYOR’

Gazeteye konuşan 3. bir yetkili ise bu yoruma karşı çıktı. “Bu (Rejimin her zamankinden zayıf olduğu) Rusların, İranlıların ve Hizbullah’ın Suriye’den çıkartılması halinde doğru olabilirdi” dedi. Yetkili “Onlar olmadan Esad hemen düşerdi. Ancak onlarla birlikte güçlü ilerleme gösteriyor gibi gözüküyor” ifadelerini kullandı. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mart 2018 21:27

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