Barış Yarkadaş: AKP’li yöneticiler hakim midir savcı mıdır?

CHP'li Barış Yarkadaş, Kadraj Haber Sahibi Özcan Geçal’ın kendisine gönderdiği mektuptaki iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “AKP’nin birçok il ve ilçe başkanlığında gazeteciler ve muhalif kişiler hakkında gayriresmi fezlekeler hazırlandığı ve fişleme yapıldığı”nı açıkladı. Yarkadaş, Kocaeli’de internet üzerinden yayın yapan Kadraj Haber Sahibi Özcan Geçal’ın kendisine gönderdiği mektuptaki iddiaları Meclis gündemine de taşıdı.

Barış Yarkadaş, AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın Beyaz TV’de gündeme getirdiği “Adliyelerde FETÖ borsası kurulmuş, para alıp tahliye ediyorlar” açıklaması yeni bir tartışmayı da gündeme getirdi. Yarkadaş, “Tayyar, muhalefet milletvekili gibi konuşuyor ve şikayet ediyor... Sanırım iktidarda olduklarını unutuyorlar. Adliyeleri onların partizan yargı oluşturma sevdası bu hale getirdi” dedi.

AKP İLÇE YÖNETİMİNDEN GAZETECİYE SORUŞTURMA

‘FETÖ Borsası’nın sadece adliyelerde değil, AKP İl ve ilçe başkanlıklarında da faaliyet gösterdiğini belirten Yarkadaş, sözlerini Kocaeli’de yayın yapan Kadraj Haber adlı İnternet Sitesinin Sahibi Özcan Geçal’ın kendisine yolladığı mektuptan yaptığı alıntıyla sürdürdü: “Yerel gazeteci arkadaşımız hakkında AKP Gebze İlçe Başkanlığında adeta fezleke yazılıyor. Bir ilçe yöneticisi ‘Özcan FETÖ’cü değildir, haksızlık etmeyelim’ diye ısrar edince dosyası kapatılıyor. Şu yaşanan rezalete bakar mısınız! Kimsiniz siz? Hangi yetkiyle insanlar hakkında dosya açıyor, soruşturma yürütüyorsunuz? Bu hakkı nereden alıyorsunuz! Adalet Bakanlığı ve HSK, herkesin bildiği bu gelişmeler karşısında neden sessiz kalıyor? Yargı ve adalet AKP’nin adeta oyuncağı olmuş durumda... Hakim ve savcılar ise iktidarın baskısı altında ne yapacağını şaşırdı.”

MECLİSE TAŞIDI

Yarkadaş sözlerini şöyle sürdürdü: “Tayyar, madem bu meseleyle ilgileniyor, o halde kendisine aşağıdaki mektubu da iletmek istiyorum. Bu mektup bir gazetecinin feryadıdır. Mektupta, adliyelere girip çıkan ve hakimlerle sıkı fıkı olan AKP’liler var. Bu mektup Şamil Tayyar’ın destek verdiği tek adam rejiminin yargıyı ve adaleti nasıl çürüttüğünün kanıtıdır. AKP düzeninde adalet yoktur. AKP düzeninde, muhalifleri terörist olarak damgalayan il ve ilçe yöneticileri vardır. Adaleti yok eden AKP, Devlet Partisi haline gelmiştir. Yargı, AKP’nin siyasi ihtiyaçlarını karşılayan bir mekanizmaya dönüşmüştür. AKP’li yöneticiler hakim ve savcı yapılmış, partizanlık adalet olgusunu işlemez hale getirmiştir. Bu gidişatın sonu karanlıktır. AKP her şeyi çürütmüş ve kokuşturmuştur.”

Yarkadaş, Geçal’ın mektubunda yer alan iddiaların, bunun kanıtı olduğunu da belirtti. CHP Milletvekili, mektubu Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz’a gönderdiğini ve soru önergesi haline getirdiğini de açıkladı. Yarkadaş, Bakan Gül’ü harekete geçmeye de davet etti. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mart 2018 20:31

www.evrensel.net