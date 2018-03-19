CHP: Yüzde 10 barajı için ittifaka gerek yoktu

CHP'li Engin Özkoç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yüzde 10 barajının indirilmesine ilişkin açıklamasını anımsattı.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yüzde 10 barajının indirilmesine ilişkin açıklamasını anımsatarak, “CHP’yi eleştireceğine ya o gün nasıl dik durduysan bir siyasi parti genel başkanı gibi dik dur ya da bu sözleri söyleyen bir genel başkan adayı olarak illa ittifak yapmana gerek yok istifa et” dedi.

Ankara’da yapılan MHP 12. Olağan Kurultayına CHP, HDP ve İyi Parti davet edilmemiş, Genel Başkan Devlet Bahçeli, ‘Cumhur ittifakı’ ile ilgili konuşurken “CHP, İP, HDP, PKK, FETÖ, PYD, YPG, İŞİD, DHKP-C ve küresel cinayet şebekesinden müteşekkil ihtilaf ve ihanet bloku cumhurun karşısında tel tel dağılacak, kaybetmekten başka seçeneği olmayacaktır” açıklamasında bulunmuştu.

Engin Özkoç, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında şöyle konuştu: “Devlet Bahçeli son kurultayda CHP’yi eleştiriyor. Kim inanacak Bahçeli’ye. Sen değil miydin ‘yüzde 10 barajla seçimlere gidilmemelidir’ dedikten sonra ‘Bizim baraj korkumuz yok’ deyip sanki bunu CHP sana söylüyormuş gibi CHP’yi eleştireceğine ya o gün nasıl dik durduysan bir siyasi parti genel başkanı gibi dik dur. Ya da bu sözleri söyleyen bir genel başkan adayı olarak illa ittifak yapmana gerek yok, istifa et.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mart 2018 20:27

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