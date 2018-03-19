G20 toplantısına ABD’nin vergileri damga vuracak

G20 maliye bakanları toplantısı, ABD ve Çin arasında ticaret savaşı çıkabileceği endişelerinin gölgesinde başlayacak.

ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyuma gümrük vergisi getirmesinin ardından başka ülkelerin misilleme politikaları başlatacağı endişesi, G20 maliye bakanları toplantısında gündeme gelecek.

Dün başlayan zirvede G20 Finansal İstikrar Kurulu (FSB), Bitcoin gibi kripto para birimlerinin yasalarca düzenlenmesi için birkaç ülkeden gelen çağrıları reddetti.

Zirvede, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in, G20 ülkelerinden gelen yaygın eleştirilere karşı Trump’ın ticaret planlarını savunması bekleniyor.

Yine ABD’nin yürüttüğü fikri mülkiyet soruşturmasında Çin’e yönelik gümrük vergilerinin yükseltilmesi ve yatırımların kısıtlanması gibi önlemlerin ele alınması ise bir misilleme gelebileceği endişelerini artırıyor. Misilleme politikalarıyla daralacak olan küresel ticaret 10 yılın en yüksek büyümesini kaydetmesi beklenen küresel ekonominin ivme kaybetmesine yol açabilir.

Geçen hafta Reuters’da yer alan habere göre Trump, Çin’den ithal 60 milyar dolarlık elektronik ve telekomünikasyon ürününe de gümrük vergisi getirmeyi değerlendiriyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mart 2018 20:25

www.evrensel.net