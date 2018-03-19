Bursa’da düşünce ve ifade özgürlüğü paneli

Kor Kitap, Bursa'da 16'ncısı düzenlenen TÜYAP Kitap Fuarında ‘Düşünce ve ifade özgürlüğünde neredeyiz?’ başlıklı bir panel gerçekleştirdi.

Bursa'da 16.sı düzenlenen TÜYAP Kitap Fuarında Kor Kitap tarafından ‘Düşünce ve ifade özgürlüğünde neredeyiz?’ başlıklı bir panel düzenlendi. Panele CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ile Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun katıldı. İlk olarak söz alan Sarıbal, son dönemde ifade özgürlüğüne dönük saldırıların arttığına dikkat çekti. “İfade özgürlüğü sosyal medyada bile suç” diyen Sarıbal, “TTB üyeleri ‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur’ dedikleri için, Bursa demokrasi güçleri ‘savaşa hayır’ dedikleri için gözaltına alındı. İktidar toplumu sindirmek ve kendini var etmek için ifade özgürlüğüne dönük büyük bir saldırı başlattı.” ifadelerini kullandı. Sarıbal’ın ardından söz alan Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun da OHAL ile birlikte hak ve özgürlükleri askıya alındığını söyledi. “Her şey tek adam iradesine teslim edilmek isteniyor” diyen Altun, özellikle gazetecilere dönük baskılara dikkat çekti ve “Gazeteciliği suç olarak gören anlayıştan vazgeçilmeden demokrasiye kavuşamayacağız” ifadelerini kullandı. Türkiye’de hakkında bir ceza dosyası olan 600 bin vatandaşın olduğunu bilgisini veren Altun, “Bir an önce olağan hale dönmemiz gerek” dedi. (Bursa/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mart 2018 19:53

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