AİHM’ye rağmen diyet yemeği engeli

Bünyan Cezaevinde bazı tutuklulara diyet yemeği verilmediği öğrenildi. AİHM, geçtiğimiz hafta bu konuda Türkiye’yi mahkum etmişti.

Ağır hasta tutuklu Ebedin Abi’ye diyet yemekleri verilmediği için AİHM, Türkiye’yi mahkum etti. Bünyan Cezaevinde tutuklu bulunan tiroit kanseri ve KOAH hastası Mehdi Boz’a ise cezaevinde diyet yemekleri verilmiyor. Aileler taleplerin karşılanmasını istiyor.

İnsan Hakları Derneğinin (İHD) raporlarına göre, kalp, yüksek tansiyon ve diyabet hastası olan Ebedin Abi’ye sağlık sorunlarından dolayı verilmesi gereken diyet yemekleri verilmiyor. Cezaevinde sağlık problemlerine uygun yemek verilmediği nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuran Abi’nin başvurusu, geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. AİHM, Türkiye’nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki ‘işkence ve kötü muamele yasağının’ düzenlendiği 3 maddesini ihlal ettiğine karar vererek, Türkiye’yi haksız buldu ve toplam 6 bin 150 avro tazminata mahkum etti. Ancak AİHM’nin kararına rağmen yine Kayseri Bünyan Cezaevinde bulunan tiroit kanseri ve KOAH hastası Mehdi Boz’a verilmesi gereken diyet yemeklerin de verilmediği belirtiliyor. Mezopotamya Ajansına konuşan Boz’un kardeşi Necla Er, kardeşinin cezaevinde kaldığı koşulların kötü olduğunu ve sağlık durumunun iyi olmadığını belirtti. Er, “Hastaneye götürülmüyor. Yani doktorlar bir randevu veriyorlar tedavi olması için ama cezaevi yönetimi o randevu tarihinden 10 gün belki daha ileri tarihlerde götürüyor. Diyet yemekleri verilmiyor. Bu yüzden tedavisi zamanında yapılamıyor” dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mart 2018 19:48

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