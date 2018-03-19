Bursa'da eğitim sendikaları, birlikte mücadele edecek

Eğitim Sen, Eğitim-İş ve Türk Eğitim-Sen Bursa şubeleri, performans adı altında getirilen esnek çalışma sistemine karşı birlik oldu.

Bursa’da örgütlü eğitim sendikaları, performans adı altında getirilen esnek çalışma sistemine karşı birlik oldu. Eğitim Sen, Eğitim-İş ve Türk Eğitim-Sen Bursa şubeleri, öğretmenleri birbirine rakip haline getirip iş barışını bozacak sisteme karşı içerisinde işyeri açıklamalarından, merkezi mitinge kadar uzanan ve bir ay sürecek eylem programını açıkladı.

Basın toplantısıyla duyurulan programa göre eğitimciler 20 Mart Salı günü (bugün) hazırlanan ortak metni Bursa’daki tüm okullarda, aynı anda öğretmen odalarında okuyacak. Hazırlanan ortak afişler okul panolarına asılacak. 22 Mart Perşembe günü Erkek Lisesi önünde basın açıklaması yapılacak. Çalışmalar sadece Bursa merkezli olmayacak, ilçelerde de yapılacak. 26-30 Mart tarihleri arasında Bursa’nın tüm ilçelerinde alan etkinlikleri yapılacak. 26-30 Mart tarihlerinde merkezde da belirlenen okul önlerinde alan eylemleri gerçekleştirilecek. Nisan ayı içerisinde ise tüm ilçelerin katılacağı daha büyük ve kitlesel bir yürüyüş yapılacak ardından da miting düzenlenecek. (Bursa/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mart 2018 19:44

www.evrensel.net