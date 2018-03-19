‘Adana’da telafisi zor dönüşümden vazgeçin’

CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer Adana'daki kentsel dönüşüm projelerini eleştirdi.

CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, İMO Adana şubesini ziyaret etti. Ziyarette kentsel dünüşüm projeleri konuşuldu.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şubesi’nin yeni seçilen yönetim kurulunu ziyaret eden Tümer, Adana’da telafisi zor karar ve uygulamalardan vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.

SİNANPAŞALI NE YAPACAK?

İMO Adana Şube Başkanı Zekeriya Turanbayburt da, “Adana’da kentsel dönüşümle ilgili olarak 35 proje alanı bulunmaktadır. Ancak üçünün iptali söz konusudur. Bu 35 proje alanının bir kısmı oldukça eski tarihli ilan edilen alanlardır. Örneğin Sinanpaşa mahallesinde yaşayanlar 11 yıldır mahallelerinde ne olacağını bilememenin sıkıntısını yaşamaktadır. Aslında bu neredeyse tüm bölgeler için geçerlidir. Vatandaşlar, bölgelerine ilişkin projelerle ilgili bilgi alamamaktadır” dedi. (Adana/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mart 2018 18:31

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