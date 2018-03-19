Hani’de sivil araca saldırı: 1’i asker 2 kişi yaşamını yitirdi

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde sivil bir araca yapılan saldırıda 1 uzman erbaş ve 1 korucu yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde uzman çavuşa ait olduğu belirtilen sivil araca ateş açıldı. Saldırıda, uzman erbaş ile araçtaki korucu yaşamını yitirdi.

Hani ilçesine bağlı Topçular Karakolu'ndan Diyarbakır yönüne giden uzman çavuşa ait sivil araca, bugün akşam saatlerine doğru ateş açıldı. Açılan ilk ateşle birlikte araçtaki uzman erbaş ile bir korucu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Silah sesleri üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri operasyon başlattı.

VALİLİK: UZMAN ERBAŞ VE GÖNÜLLÜ KORUCU ŞEHİT

Diyarbakır Valiliği, konuyla ilgili açıklama yaptı:

“Diyarbakır ili Hani ilçesi ile Topçular karayolu Şekale Tepe bölgesinde seyir halinde bulunan araca, 19 Mart 2018 günü saat 15.05 sıralarında bir grup terörist tarafından ateş edilmesi sonucunda, bir uzman erbaş ile bir gönüllü güvenlik korucusu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ile Yüce Türk Milletine başsağılı ve sabır dileriz."

Asker ve gönüllü güvenlik korucusu için yarın Diyarbakır'da uğurlama töreni düzenleneceği öğrenildi. (Diyarbakır/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mart 2018 18:00

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