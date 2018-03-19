Meral Danış Beştaş'ın duruşması ertelendi

HDP'li Meral Danış Beştaş'ın yaptığı konuşmalar ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı dava, ileri bir tarihe ertelendi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın yaptığı konuşmalar ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletini alenen aşağılama" iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davanın 6’ncı duruşması Adana 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, Beştaş katılmazken avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Beştaş'ın avukatları, müvekkillerinin basın açıklaması sırasında yaptığı konuşmanın kürsü dokunulmazlığı kapsamında girdiğini ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.



Müvekkillerinin beraatını talep eden avukatlar, aksi yönünde karar verilmesi durumunda ise Adana 2. ve 8. Asliye Ceza mahkemelerindeki dava dosyalarının bu dosyayla birleştirilmesini talep etti.

ZİNCİRLEME SUÇ OLUŞTURUP OLUŞTURMADIĞINA BAKILACAK

Mahkeme heyeti ise, Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki iddianamesinin suretini isteyerek, aynı mahkemeye dava dosyasındaki iddianamenin gönderilerek yargılama konusu suçların zincirleme suç kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine yönelik görüş talep edilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için 4 Haziran'a erteledi. (Adana/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mart 2018 17:51

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