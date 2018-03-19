İngiliz YPJ’li Anna Campbell Afrin’de yaşamını yitirdi

Kadın Savunma Birlikleri’ne (YPJ) katılan İngiliz vatandaşı Anna Campbell'in Afrin'de öldüğü açıklandı.

Suriye’de Kadın Savunma Birlikleri’ne (YPJ) katılan Anna Campbell isimli İngiltere vatandaşının, Türkiye’nin Afrin harekatı sırasında öldüğü açıklandı.BBC’ye konuşan babası, Campbell’in ölümünü doğruladı.

YPJ’ye katılmadan önce İngiltere’nin güney batısında yer alan Doğu Sussex’te yaşayan Campbell’ın 15 Mart’ta düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldüğü öğrenildi.

Asıl mesleği tesisatçılık olan 26 yaşındaki Campbell’in Mayıs 2017’de IŞİD ile savaşan Kürt güçlere yardım için Suriye’ye gittiği belirtiliyor. BBC’ye konuşan baba Dirk Campbell, kızının idealist ve kararlı bir karakteri olduğunu söyledi ve “Daha iyi bir dünya için uğraşıyordu ve bunu gerçekleştirebilmek için her şeyi yapmaya hazırdı. Elbette ona hayatını tehlikeye attığını söyledim ama o da zaten bunun farkındaydı” diye konuştu.

BBC’nin elde ettiği bilgilere göre, Anna Campbell, YPJ saflarına ilk olarak Deyrizor’da IŞİD’e karşı süren mücadele sırasında katıldı. Ocak ayında Afrin’e yönelik harekatın başlatılması ile ise Campbell’ın buradaki birliklere katıldığı öğrenildi.

Baba Campbell, kızının cephe hattına gidişinin üstleri tarafından engellenmeye çalışıldığını öğrendiğini açıkladı: “Açık saçları ve mavi gözleri ile göze batacağının farkındalardı o da bu yüzden saçlarını siyaha boyadı ve komutanlarını bu şekilde ikna etti” dedi.

26 yaşındaki Anna Campbell’ın YPG ve YPJ saflarında savaşırken hayatını kaybeden ilk İngiliz kadın oldu. Toplamda bu gruplarda savaşırken ölen İngilizlerin sayısı 8’e ulaştı. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mart 2018 17:57

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