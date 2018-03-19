Savaş BMC’ye 1 milyar dolar kazandırdı

BMC ve Türk Metal Sendikası toplu iş sözleşmesi için imzalarını attı. Sözleşme 1 Eylül 2017 ile 31 Ağustos 2019 yıllarını kapsayacak.

BMC ve Türk Metal Sendikası arasında 1 Eylül 2017 ile 31 Ağustos 2019 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi için imzalar atıldı. İmza törenine Türk Metal Genel Başkanı Pevrul Kavlak ve BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak katıldı.

MESS sözleşmesinin esas alındığı sözleşmeyle, ilk altı ay için saatlik ücreti 9 liranın altında olanlar 9 TL’ye çekildi, daha sonra saat ücretine 1 lira 60 kuruş zam yapıldı. Her kıdem yılı için de aylık 30 lira artı zam alındı.

ETHEM SANCAK HEDEF BÜYÜTTÜ

Törende konuşan Ethem Sancak, ürünleri TSK’nın taleplerine uygun geliştirdiklerini belirterek, yılı 1 milyar dolar ciro ile tamamlayacaklarını dile getirdi ve 3 yıllık hedeflerinin 5 milyar dolar olduğunu söyledi. BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk de savunma sanayiine hizmet verecek yeni bir fabrika hazırladıklarını dile getirdi. (İSTANBUL)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mart 2018 17:40

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