ABD'de 9 yaşındaki çocuk, 13 yaşındaki ablasını vurarak öldürdü

Bireysel silahlanma tartışmalarının sürdüğü ABD'de 9 yaşındaki bir çocuk, 13 yaşındaki ablasını tabancayla vurarak öldürdü.

ABD’nin Mississippi eyaletinde 13 yaşındaki bir kız çocuğu, video oyunu sebebiyle yaşadığı tartışmanın ardından 9 yaşındaki erkek kardeşi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

BBC’nin polis açıklamasına dayandırdığı habere göre cumartesi günü 9 yaşındaki çocuk, ablasının oyun konsolu kumandasını kendisine vermemesi üzerine evdeki bir silahı aldı ve ablasına arkadan ateş etti.

13 yaşındaki çocuğun, Memphis’teki bir hastanede tedavi altına alındığı ancak pazar günü yaşamını yitirdiği açıklandı.

Monroe Şerifi Cecill Cantrell, Clarion Ledger’a, çocuğun cezaya çarptırılıp çarptırılmayacağına ilişkin yaptığı açıklamada “Sadece 9 yaşında. Büyük ihtimalle bunu televizyonda ya da video oyunlarında gördü. Ne yaptığının tam olarak farkında olduğundan emin değilim. Buna yanıt veremem. Bunun bir trajedi olduğunu biliyorum” dedi.

Çocuğun annesinin olay sırasında başka bir odada olduğu ve bir başka çocuğuna öğle yemeği yedirdiği belirtildi.

Polis, tabancanın çocuğun eline nasıl geçtiğini araştırıyor.

ABD’NİN DİNMEYEN GÜNDEMİ: BİREYSEL SİLAHLANMA

ABD, uzun süredir bireysel silahlanmanın zorlaştırılmasını tartışıyor. Ülkede silah satın almak ve taşımak anayasal bir hak ve bireysel özgürlük olarak kabul ediliyor. ABD'de silah taşımanın bir hak olduğu ve değiştirilemeyeceği görüşünün en büyük savunucusu Cumhuriyetçi Parti. Son yıllarda artan saldırılar, silah satışı üzerindeki denetimlerin sıkılaştırılması yönündeki taleplerin daha güçlü bir şekilde dile getirilmesine yol açıyor.

Florida eyaletinde 14 Şubat'ta bir liseye düzenlenen ve 17 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından, ülkedeki bireysel silahlanma yasaları yeniden tartışmaya açılmıştı. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mart 2018 17:18

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