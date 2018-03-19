Bursa'da içki satan yerlere ekmek verilmeyecek

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketlerden BESAŞ, alkollü içki satışı yapılan yerlere ekmek verilmeyeceğini duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden olan Bursa Ekmek Sanayii (BESAŞ), alkollü içki satışı yapılan yerlere artık ekmek verilmeyeceğini duyurdu. Alkol satan bayilere 31 Mart 2018'e kadar süre tanındı.

Sözcü’nün haberine göre; Türkiye’nin üçüncü büyük ekmek üretim tesisi olan BESAŞ'tan 14 Mart 2018'de bayilere gönderilen “Alkol satışı” konulu yazıda, ”BESAŞ yönetiminin bayiliklerle ilgili olarak 2016 yılında aldığı kararlardan biri de, BESAŞ bayiliği talep eden yerde, alkol satışının yapılmaması hususundadır. Bu karar neticesinde yeni bayilik başvurularında bu kural göz önünde bulundurularak bayilikler verilecektir” denildi.

İÇKİ SATANIN SÖZLEŞMESİ İPTAL

Yazıda ayrıca “Bugüne kadar verilen tüm bayiliklerimizde ekmek satışı yapılan noktada alkol satışının yapılmaması hususunun uygulanmasına karar verilmiştir. Bu sebeple bayinizin mağduriyet yaşamaması adına 31 Mart 2018 tarihine kadar alkol satışını sonlandırmanızı, aksi takdirde sözleşmenizin tarafımızdan fesih edileceğini bilgilerinize rica ederiz” ifadeleri kullanıldı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mart 2018 16:15

www.evrensel.net