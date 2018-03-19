Deniz Naki, Birleşmiş Milletler önünde açlık grevine başlıyor

Futbolcu Deniz Naki, Cenevre’deki Birleşmiş Milletler binası önünde Afrin için açlık grevine başlayacağını duyurdu.

Amedspor’un eski kaptanı Deniz Naki, Cenevre’deki Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde açlık grevine başlıyor. Almanya’da uğradığı silahlı saldırı sonrası “güvenlik kaygısı” nedeniyle Türkiye’ye dönmeyeceğini açıklayan Deniz Naki, Afrin için açlık grevi yapacağını belirtti.

​Deniz Naki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Barbarlığa karşı direnen Afrin halkının direnişine ortak olmak ve işgal sessiz kalan Birleşmiş Milletler’in sorumluluğunu hatırlatmak için Cenevre’ye doğru yola çıkıyoruz. Gençler başta olmak üzere tüm halkımız yarın saat 12’de Cenevre’de BM’nin önünde olmalı. Açlık grevindeyiz” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mart 2018 16:10

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