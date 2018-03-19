İzmir 1 Mayıs'ı için Gündoğdu'ya başvuru yapıldı

İzmir'de tertip komitesi 1 Mayıs mitingi için Gündoğdu Meydanı'na başvurdu.

İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs için sendikaların, odaların ve kitle örgütlerinin çalışmaları başladı. İzmir'de geçmiş yıllarda olduğu gibi yine tek ve kitlesel bir miting yapılacak.

Emek ve demokrasi güçlerinin oluşturduğu tertip komitesi miting için başvurdu. Mitingin tertip komitesinde DİSK Ege Bölge Temsilciliği, Türk İş Ege Bölge Temsilciliği, KESK İzmir Şubeler Platformu ve TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu'nun temsilcileri yer alırken Gündoğdu Meydanı için bugün İzmir Valiliği'ne dilekçe verildi. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mart 2018 16:00

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