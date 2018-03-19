AKP’li Salim Uslu’dan şekerdeki özelleştirmelere tepki

AKP’li Salim Uslu şeker fabrikalarının özelleştirilmesine tepki göstererek bürokratların hükümeti yanlış yönlendirdiğini söyledi.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine bir tepki de AKP Çorum Milletvekili Salim Uslu’dan geldi. Bürokratların hükümeti yanlış yönlendirdiğini söyleyen Uslu, “Sadece şeker fabrikalarının değil, gıda sektörünün özelleştirilmesini doğru bulmuyorum” diye konuştu.

BBC Türkçe’den Fundanur Öztürk’e konuşan AKP’li Uslu, şunları söyledi: “Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinde zarar eden fabrikalar yerine kâr eden fabrikaların özelleştirilmesini asla doğru bulmuyorum. Ve bu fabrikalar zarar etmiyordu. Eğer zarar ediyorsa veya üç ay çalışıp sonra boş duran kampanya işçileri varsa, bu bölgelere tarımsal ve kimyasal yeni fabrikalar, atölyeler kurmak mümkündür, örneğin Çorum’da arazimiz geniş.” (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mart 2018 15:29

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