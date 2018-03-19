İzmir’de Evrensel’le dayanışma yemeği düzenlendi

İzmir’de, Evrensel gazetesine destek ve dayanışma amacıyla düzenlenen etkinlikle, Evrensel’le dayanışmayı artırma çağrısı yapıldı.

Evrensel gazetesine destek ve dayanışma etkinlikleri sürüyor. Son olarak İzmir’de düzenlenen etkinlikle, Evrensel’le dayanışmayı artırma çağrısı yapıldı.

Bornova’da düzenlenen etkinliğe aralarında KESK’e bağlı Eğitim Sen, SES, BES, Tüm Bel-Sen, Türk İş’e bağlı Sağlık İş, DİSK’e bağlı Genel İş, EMEP, BEKEV, Bornova Kadın Dayanışma Derneği, Varto-Der ve Dersim Derneği yöneticilerinin bulunduğu 200’e yakın kişi katıldı.

Etkinlikte Evrensel gazetesi adına konuşan İzmir Temsilcisi Özer Akdemir, Evrensel’in emekçilerin dayanışması ile bugünlere geldiğini belirterek, “Sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz ama her sıkıntının da bir tepkisi var. Sıkıntı ne kadar büyükse tepkisi de o kadar büyük. İki yıldır OHAL ile yönetiliyoruz. Bir gün kalktık gazeteler, televizyonlar kapatıldı ama diğer taraftan da direnişi büyütüyoruz. Gazetemiz 23 yıllık süreçte hep işçilerin, emekçilerin, ezilenlerin, gençlerin, kadınların sesi oldu. Bunu elinden geldiği kadar yaptı ve yapmaya devam edecek. Sadece gerçeğin haberciliği değil aynı zaman da bir ezilenlerin, sömürenlerin düşüncesinin çizgisinde de yayıncılık yapmaya çalışıyor. Bir tarafta iktidarın kaynakları ile beslenen havuz medyası diğer tarafta dosya ile dostlarının dayanışması ile birlikte kendisini yaşatmaya çalışan bir yayıncılık var” dedi.

‘EVRENSEL’LE DAYANIŞMAYI BÜYÜTMEK GÖREVİMİZ’

Daha sonra konuşan EMEP İl Başkanı Emine Uyar da, OHAL’e değinerek şunları söyledi “OHAL ve KHK’lar ülkeyi normal bir şekilde yönetemediklerinin ispatı. Bunlar da yetmedi savaşı öne sürdüler. Şimdi de başkanlık sistemini görünüşte de olsa halka onaylatmak için yeni bir seçim yasası ortaya çıkardılar. Bu seçim yasası 16 Nisan’da fiili olarak yaptıkları yasa dışılıkların yasal kılıfa büründürülmesidir. Bunu her yerde teşhir etmeli en geniş halk birlikteliğini oluşturmalıyız. Ülkeyi yönetenler asıl sorunlara, işsizliğe, yoksulluğa, iş cinayetlerine, kadın cinayetlerine çözüm bulmuyorlar. Biz bu hukuksuzluğu, adaletsizliği daha fazla örgütlenerek aşacağız. İşçilerin, emekçilerin sesi olan Evrensel’i büyütmek de en önemli sorumluluklarımızdan.” (İzmir/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mart 2018 14:40

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