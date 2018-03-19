KKTC'de ilkokul çocuklarına asker cenazesi mizanseni

KKTC'deki bir ilkokulda ‘18 Mart Şehitleri Anma Günü' adıyla düzenlenen törende öğrencilere asker cenazesi gösterisi yaptırıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), ‘18 Mart Şehitleri Anma Günü’ adıyla Güzelyurt’taki bir ilkokulda düzenlenen törende, bir grup öğrenciye ‘asker cenazesi’ gösterisi yaptırıldı. Gösteriye ilişkin fotoğraflarda ilkokul çocuklarının ‘cenaze merasimi’ mizanseni yaptığı, bir ilkokul çocuğunun yere yatırılarak üzerinin Türk bayrağıyla örtüldüğü görülüyor. Merasimde erkek çocuklarına asker kıyafeti giydirilirken kız çocuklarına da başörtüsü giydirilmesi dikkat çekiyor.

ETKİNLİĞE BAKAN’DAN TEPKİ

Gösteriye ilişkin fotoğraflar, sosyal medya üzerinden paylaşılınca tepkilere neden oldu. KKTC Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit gösteriye tepki göstererek, araştırma başlatacaklarını söyledi. Bakanlığın bilgisi dışında gösteri yapıldığını kaydeden Özyiğit, “Sosyal medyada dönen askeri törenlerde çocukların gösteri yapması ile ilgili gelişmeden haberim oldu. Bilinmesini isterim ki bu gibi etkinlikler, hiçbir şekilde Bakanlığımızla bağlantılı gerçekleşmemektedir; ama yine de bu olay için gerekli araştırmayı başlatacağım ve sizlerle paylaşacağım. Çocuklarımızı acı ve ölümle değil, yaşam ve sevgiyle beslemek hepimizin en kutsal sorumluluğu olmalıdır” dedi.

‘ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNE AYKIRI’

Kıbrıs’ta yayın yapan Yenidüzen Gazetesi’nin haberine göre, gazeteyi arayan bir grup veli, ilkokul öğrencilerine yaptırılan törene tepki göstererek, “Böylesi milliyetçi ve militarist törenler çocuklarımıza fayda sağlamıyor. Ayrıca, küçük çocukların ısrarla askeri kıyafetler içerisinde savaşları canlandırması çağdaş bir eğitimin yansıması olamaz” dedi. Öte yandan Feminist Öğretmen İnisiyatifi adına yapılan açıklamada, “Çocuk bedeniyle şehitlik kutsandı” denildi. Eğitim müfredatının barışçıl ve eşitlikçi bir anlayışla hazırlanmasını talep eden inisiyatif, etkinliğin BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğunun belirterek “Derhal eğitim müfredat ve materyalleri çocuk odağı süzgecinden geçirilmeli daha barışcıl ve eşitlikçi anlayışla yazılmalıdır” dedi.

Gösterinin kim tarafından düzenlendiği ise öğrenilemedi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mart 2018 14:22

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