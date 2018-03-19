Ümit Kaftancıoğlu Öykü Yarışması sonuçlandı

1980'de katledilen Gazeteci Yazar Ümit Kaftancıoğlu adına yapılan öykü yarışmasında ödüle layık görülenler belirlendi.

11 Nisan 1980’de katledilen TRT İstanbul Radyosu Prodüktörü, Gazeteci Yazar Ümit Kaftancıoğlu adına Yalın Ses Yayınları tarafından bu yıl 14.'sü düzenlenen öykü yarışması sonuçlandı. Adnan Özyalçıner, Mehmet Güler, Öner Yağcı, Zeynep Aliye, Enver Aysever, Feyza Akbulut Öner ve Hakan Cucunel’den oluşan seçici kurul dereceye giren ilk 10 öyküyü belirledi.

ÖZNUR BABUR BİRİNCİ SEÇİLDİ

“Ev” adlı öyküsü ile Öznur Babur birinci seçilirken, “Sokağı Gözetleyen Adam” adlı öyküsü ile Ertuğrul Özkeskin ikinci, “Kuyu” adlı öyküsü ile Süleyman Savaş üçüncü oldu. Zeliha Ergün “Erteleli Behçet Efendi”, Pelin Macit Kutlu “Kaçış”, Mustafa Acet “Güngör Apartmanı”, Rasim Savak “Kiraz Seyranı”, Ramazan Güngör “Misafir”, H. Meriç Doruk “İçimden Kuşlar Havalandı” ve Seyhan Aslan Hanotte “Koyun” adlı öyküsüyle mansiyon ödülü kazandı.

2018 Ümit Kaftancıoğlu Öykü Ödülleri ve Anma Etkinliği, 7 Nisan Cumartesi günü saat 19.00’da Bakırköy Yunus Emre Kültür Merkezinde yapılacak.

ÜMİT KAFTANCIOĞLU KİMDİR?

Ümit Kaftancıoğlu (Garip Tatar), 1935 yılında Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Koyunpınar köyünde doğdu. Yoksul bir çocukluk geçiren Kaftancıoğlu, Cılavuz Köy Enstitüsünü bitirdi. Bir süre Türkçe öğretmenliği yapan Kaftancıoğlu, TRT'nin açtığı sınavı kazanarak Köy Yayınları bölümünde göreve başladı. TRT İstanbul Radyosunda yaptığı programlarla halk kültürünü, halk aşıklarını, halkın eksiğini ve sıkıntılarını mikrofona taşıdı. Anadolu'yu gezerek derlemelerle halkın sözlü edebiyatını ve halk türkülerini yazıya döktü. Günümüzde bile sevilerek dinlenen 'Evreşe yolları dar' ve 'Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar' türküleri Kaftancıoğlu'nun derlemeleri arasındadır. Radyo programcılığının yanı sıra çeşitli gazete ve dergilerde politik ve sanatsal yazılar yazdı. 11 Nisan 1980 günü önce kızı Pınar'ı okula bırakıp sonra TRT'ye gitmeye hazırlanırken vurularak öldürüldü. Cinayetin faili olarak yakalanan ve “Kaftancıoğlu'nu solcu olduğu için öldürdüğünü” söyleyen Ahmet Mustafa Kıvılcım müebbet hapis cezası aldı, dört yıl yatıp çıktı. Cinayetin asıl failleri ise karanlıkta bırakıldı. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Kaftancıoğlunu genç kuşaklar tanısın diye...

Bir hışmile gelip geçen Ümit Kaftancıoğlu!...

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mart 2018 14:06

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