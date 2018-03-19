Muhabirimiz Hasan İşler mezarı başında anıldı

2004 yılında haber takibi sırasında DİHA Muhabiri Volkan Eryiğit'le geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Muhabirimiz Hasan İşler, anıldı.

2004 yeel seçimlerinde Demokratik Güç Birliği’nin Ceyhan mitingi için yapılan konvoyu takip ederken geçirdiği kaza sonucu DİHA Muhabiri Volkan Eryiğit ile birlikte yaşamını yitiren Gazetemizin Muhabiri Hasan İşler, Kayışlı köyündeki mezarı başında anıldı.

Anmaya İşler’in ailesi, arkadaşları, Emek Partisi üye ve yöneticileri katıldı. Burada bir konuşma yapan Emek Partisi GYK Üyesi Halil İmrek, Hasan İşler’in girdiği her ortamda karakteri, güler yüzü, paylaşımcılığıyla iz bıraktığını belirterek “Bugün de olsa insanlığın iyiliği için, sömürünün olmadığı, kimsenin aç, işsiz kalmadığı, işçilerin insanca bir ücret aldığı, insanca bir düzen için mücadele ederdi” dedi.

‘HALKLARIN EŞİTLİĞİ İÇİN MÜCADELE ETTİ'

İşler’in taleplerinin bugün de arkadaşları tarafından devam ettirildiğini ifade eden İmrek, İşler’in “Kürt, Türk, Arap, Alevi, Sünni tüm halkların eşitliği için mücadele ettiğini” dile getirdi. İmrek, “İki aydır bir savaş çığırtkanlığı yapılıyor. Belli ki ABD ve Rusya ile anlaşılarak Afrin’e girildi. Peki elinde diploması ile bekleyen gencin, 10-12 saat asgari ücrete çalışarak karnını doyurmaya çalşan işçinin sorunu çözüldü mü? İş cinayetleri, kadına yönelik saldırılar son mu buldu” diye sordu.

Emekçilerin, işlerine, geleceklerine sahip çıkmasının, halkların birbirleriyle hareket etmesinin engellendiğini ifade eden İmrek, “Bütün bunlara karşı bugün de birleşmek lazım. Hasan, bu mücadelenin en önünde koşandı. Onu özlüyoruz. Yeniden Hasan’ın önünde saygıyla eğiliyorum. Onun mücadelesini sürdüreceğimize dair söz veriyorum” dedi. (Adana/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mart 2018 12:58

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