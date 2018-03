Dokunmatik ekranlar çocukların el yazısını nasıl etkiliyor?

Ebeveynler, dokunmatik ekran ve tabletlerin çocukların el yazısını olumsuz etkilemesinden endişe ediyor. Ancak gerçek bunun tam tersi olabilir.

Dünya genelinde ebeveynler, dokunmatik ekran ve tablet teknolojisinin çocukların el yazısını olumsuz etkilediğinden endişe ediyor. Bazıları teknolojinin aşırı kullanımının el yazısı ve becerilerini etkileyeceğini söylerken, gerçek şu ki, teknoloji kullanımı ile el gücü ve el yazısı arasındaki ilişkiyi sistematik olarak inceleyen hiçbir araştırma yapılmadı.

Giderek gelişen dijital çağda bile, el yazısının çok önemli bir çocukluk becerisi olmaya devam ettiği şüphesiz. El yazısı, Birleşik Krallık okullarında ve diğer birçok ülkede de yazmanın ana aracı. İngiltere'de klavye ile yazım biçimlerini ana yazma biçimi olarak kullanan sınıf varsa bile bunların sayısı çok az.

Elle yazmanın küçük çocuklarda yazım kabiliyetine yardımcı olduğunu ve farklı yaşlardaki öğrenciler için elle yazmanın daha derin bir işlem seviyesine olanak sağladığını gösteren çok sayıda araştırma var. Örneğin, 2014 yılında yapılan bir araştırma, üniversite öğrencilerinin el yazısı ile not aldıklarında daha fazla bilgiyi hatırlayabildiğini ortaya koydu. Araştırmacılar bunu, yazıyı yazan kişilerin el yazısı ile not almalarının zor olduğuna ve bu nedenle teknolojik ortama not aldıklarına, bunun sonucunda hangi notları alacakları konusunda seçici davranmak zorunda bırakıldıklarına bağladı.

KALEMİ KAVRAMAK

El yazımında en tartışmalı konulardan biri, kişinin kalemi nasıl tuttuğudur. Yıllar boyunca, dinamik üç parmak kavrama yöntemi - bu yöntemde kalem, işaret ve orta ve baş parmak arasında tutulur - kalemi tutmak için en verimli veya en "doğru" yol olarak kabul edildi. İngiltere’nin ulusal müfredatı, yazmanın gelişmesinde dinamik üç parmak yöntemini teşvik ederken, bu bir zorunluluk değildi.

Bu alanda yapılan çalışmalar, bu kavrama yönteminin, diğer yöntemlere göre herhangi bir avantaj sağlamadığını gösterdi. Üç parmak yöntemi, biyomekanik olarak, daha az çaba harcanmasını sağlayabilir ancak diğer kavramalar, el yazısı performansını hiçbir şekilde engellememektedir. Bununla birlikte, eğer çocuk kalemi fonksiyonel olmayan bir şekilde tutuyorsa (örneğin kalemi avcunun içine alarak tutuyorsa) veya tutuş biçiminden kaynaklı acı çekiyorsa o zaman daha doğru bir tutuş yöntemi ile ilgili bilgi verilmelidir.

Dokunmatik ekranların ince motor becerilerini (veya nesneleri ustaca hareket ettirme kabiliyetlerini) etkileyip etkilemediği belli olmasa bile küçük çocukların kalem tutması gerekir. Aslında, özellikle bir ekranı kaydırmanın gelişimdeki önemli olaylarla ilişkisi üzerine yapılan bir çalışma, ilk dokunmatik ekran kullanım yaşı ve erken beceriler (dil ve aynı zamanda ince ve kaba motor becerileri) arasında negatif bir ilişkiyi destekleyecek hiçbir kanıt bulamamıştır. Bunun yerine araştırmacılar, dokunmatik ekranla daha önce etkileşime giren çocukların ince motor becerilerini daha kısa sürede elde ettiklerini gösterdiler.

Bu bulgular, çocukların ince motor/manuel kontrolündeki deneyimin artmasından kaynaklanıyor olabilir. Fakat bu kanıtlanmadığı için, bu araştırma, teknoloji kullanımının kalem tutuş ve erken el yazısı performansı üzerindeki etkisini daha ayrıntılı olarak incelemek için bir başlangıç noktası olabilir.

EL YAZISININ ZORLUKLARI

Herkes el yazısını kolay ve doğal bir şey olarak görmez. Bu, “el ile dil konuşmak” olarak düşünülen karmaşık bir beceridir- bu sadece bir motor beceri değildir, aynı zamanda dile de yakından bağlıdır. Dolayısıyla, teknolojinin motor becerilerini etkileyip etkilemediğine bakılmaksızın, bir çocuk hâlâ el yazısı yazmayı zor bulabilir.

Yazma gelişiminin ilk aşamalarında (beş ila dokuz yaş) bir çocuğun yazı kalitesi (dilbilgisi, noktalama, organizasyon, tutarlılık), ince motor becerileri ve yazım kabiliyeti ile kuvvetli bir şekilde tahmin edilir. Hem el yazısı becerisi hem de yazma erken yazımda önemlidir. Fakat bu motor ve dil zorlamalarının birleşimi, el yazısı yazmanın zorluğuna neyin sebep olduğunu anlamanın çok zor olabileceği demektir.

Kliniklerde ve dersliklerde, genellikle okunaksız, yavaş veya yazarken acı veren el yazısını gözlemleriz. Ancak bunun motor beceri olmayan nedenleri her çocukta farklı olabilir. Örneğin, gelişimsel koordinasyon bozukluğu (dispraksi) olan çocuklar, aynı yaştaki diğer çocuklara kıyasla dakika başına daha az kelime yazar. Fakat bu çocuklar, dispraksi ile gelen motor zorluklarına rağmen kalemlerini akranları kadar hızlı hareket ettirebilirler.

Dispraksisi olan çocuklar yazarken, metinlerinin miktarına ve kalitesine etki eden ve kötü harf oluşumundan kaynaklanan bir duraklama eğilimi gösterir. Bu “duraklama olayı”, disleksi olan çocuklarda da bulunur. Dispraksiden farklı olarak, disleksi olan çocuklar yanlış yazılmış kelimeler nedeniyle durur ve daha düşük kaliteli ve kısa metinler yazar.

Dispraksisi olan 10 yaşındaki bir çocuk: Kötü ve yanlış harf oluşumu nedeniyle kelimeler içinde birçok duraklama (kırmızı daire) mevcut.

Disleksi olan 10 yaşında bir çocuk: Yazım hataları nedeniyle kelimeler içinde duraklamalar ortaya çıkar.

10 yaşında tipik olarak gelişmekte olan bir çocuk: Gelişmiş yazının göstergesi olarak duraklamalar sadece kelimeler arasında ortaya çıkar.



El yazısı ile ilgili bir konunun arkasındaki sebepleri anlamak için çocukların kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi önemlidir ve sınıfta / klinikte veya evde verilen kararlar, araştırmalardan elde edilen bilgilere dayandırılır.

Herhangi bir motor beceri elde etmenin pratik ve deneysel olduğunu biliyoruz. Çocuklar evde ve okulda ince ve kaba motor becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak faaliyetlerde bulunmalıdır. Bir çocuğun el yazısı ile ilgili endişe duyan ebeveynler ve öğretmenler için Ulusal El Yazısı Derneği'nin yardım edebileceği birçok farklı kaynağı vardır.

theconversation.com’dan çeviren Selen ADIGÜZEL

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mart 2018 12:37

