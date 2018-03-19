Yasak kalktıktan sonra Erbil’e ilk uçak indi

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi üzerindeki uluslararası uçuş yasağı kalktıktan sonra Erbil’e ilk uçak indi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi üzerindeki uluslararası uçuş yasağı kalktıktan sonra ilk uçak Suudi Arabistan’daki Cidde Havalimanı'ndan bu sabah Uluslararası Erbil Havalimanı’na indi.



Rudaw’ın haberine göre, bu sabah saat 07.00 sıralarında Erbil’e inan Flaynas Havayolları airbus uçağının bugün bir grup yolcuyla Cidde’ye dönmesi bekleniyor.



Hoşnaw Şirketler Grubu Genel Müdürü Hacı Resul Hoşnaw, daha önce Rûdaw’a verdiği demeçte, 19 Mart’ta Riyad merkezli Flaynaz havayolu şirketinin Kürdistan Bölgesi’ne ilk uçuşunu gerçekleştireceğini belirtmişti.



Söz konusu uçuşların umre ziyareti gerçekleştirecek yolculara özel olduğunu dile getiren Hacı Resul Hoşnaw, “Flaynas, haftada Erbil - Cidde arasında 4 gün çift yönlü uçuşlar gerçekleştirecek” dedi.



Bugün Flay Dubai Havayolu Şirketine ait bir uçağın saat 16.00’da Uluslararası Erbil Havalimanı’na gelmesi bekleniyor.



Söz konusu uçağın 17.20’de 164 yolcuyla Dubai’ye dönmesi planlanıyor.



5.5 ay aradan sonra Irak Başbakanı Haydar Abadi, 15 Mart’ta IKBY’deki havalimanlarında uluslararası uçuş yasağı kaldırmıştı.(DIŞ HABERLER)



Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mart 2018 11:29

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