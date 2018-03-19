Köylülere kızan muhtar asfalt yola tel örgü çekti

Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Kayayolu köyünde köylüler ile muhtar arasında çıkan gerginlik yüzünden köye giden asfalt yol tel örgülerle kapatıldı.

Diyarbakır Sur ilçesine bağlı Kayayolu (Çavşeliqyan) köyünün içerisine giden asfaltlı yola tel örgüler çekildi. 1973 yılından beri köy yolu olarak kullanılan alan, şu an tel örgülerle kapatılırken herhangi bir aracın geçmemesi için de taşlarla kapatıldı.

25 kişinin yaşadığı köyün içerisine girilmesi için başka bir yol açıldı; ancak köylüler başkasının tarlasından geçen yolun her an kapanacağının endişesi içinde olduklarını söyledi.

‘RESMİ YOL AÇILSIN’

Köyde doğup büyüyen Aziz Güngörmüş, yıllardır kullandıkları yolun köyün muhtarı Yusuf Polat tarafından keyfi olarak kapatıldığını belirtti. Resmi yolun tel örgülerle kapatıldığını dile getiren Güngörmüş, “129/1 parsel ile 119/1 parsel arasında kalan bölüm yol olarak geçer. Ancak muhtar şu an bu yolu kendi parseline dahil etmiş. Hemen aşağısında toprak yol var. Ancak bu yol da başka bir yurttaşın arazisinden geçiyor. Toprak yol asfaltlanmıştı; ancak arsanın sahibi Ekim ayında asfaltı bozup yolu kapatmıştı. Gerçek yolumuz tel örgülerle kapanınca biz bu toprak yolu kullanmaya başladık. Ama arsa sahibi yolumuzu istediği zaman kapatabilir” dedi.



Muhtarın yolu kapatması üzerine Mermer Karakolu’na başvurduklarını kaydeden Güngörmüş, “Karakol kendi aramızda anlaşmamızı bekliyor, kapanan resmi yolun açılması için bir şey yapmıyor. Biz muhtarın tel örgüleri kaldırmasını istiyoruz. Resmi yolumuzu kullanmak istiyoruz” dedi.

‘YENİ YOL YAPTIM’

Köy muhtarı Yusuf Polat da evinin önünden geçen yolu tel örgülerle kapattığını kabul etti. Kötü bir niyetinin olmadığını dile getiren Polat, “Akrabalarımızla aramızda tatsızlıklar oldu. Bunun büyümemesi için evimin önündeki yolu kapattım. Onun yerine biraz daha evden uzak bir yol yaptım. Yol yapıldıktan sonra bir anlık öfkeyle akrabalarımız tarafından asfalt kaldırıldı. Ancak bu sorunu çözeceğiz. Önümüzdeki günler de o yolu genişleteceğim. Belediye ile irtibat kurdum. Yola tekrar asfalt yapacağım. Artık yolu kullanmak için benim kapımın önünden değil, farklı bir yerden geçecekler” dedi. (Diyarbakır/MA)



Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mart 2018 10:00

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