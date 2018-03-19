Mülakata alınan temizlik işçisine 'Mal varlığın nedir' sorusu

Akdeniz Belediyesi'nde çalışan temizlik işçisine kadroya geçiş için sözlü mülakatta, "Mal varlığın nedir? Üstüne zimmetli neler var?" soruları soruldu

Ergin Çağlar

Kayyım atanan Akdeniz Belediyesi'nde çalışan temizlik işçisine kadroya geçiş hakkı kazanmak için girdiği sözlü mülakatta, "Mal varlığın nedir? Üstüne zimmetli neler var?" soruları soruldu.

Hükümet tarafından taşerona verilen "kadro müjdesi" kapsamında Mersin'in kayyum atanan Akdeniz Belediyesi'nde 657 Sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre değerlendirilmeye alınan işçilerden şimdiye kadar 17'si kadın 89'u adli sicil engeline takılarak işinden oldu. Kadro işlemleri sırasında yapılan sözlü mülakata katılan temizlik işçisine mal varlığı soruldu.



Yaklaşık 13 yıldır belediyenin temizlik bölümünde çalıştığını ve hakkında bugüne kadar hiçbir hukuki işlem olmadığını belirten işçi, heyetin 5 kişiden oluştuğunu ve güvenlik soruşturmasının yaklaşık 5 dakika sürdüğünü aktardı. İşçi, “Heyetin bana ne soracağı noktasında hiçbir bilgim yoktu. İçeri girdim. Bana, 'Ne kadar süredir çalışıyorsun' dediler. Bende onlara 13 yıldır belediye de çalıştığımı söyleyince heyet bana dönerek ‘Mal varlığın nedir? Üstüne zimmetli neler var?' diye sorular sordu. Bende 'Benim mal varlığım ne olabilir ki ben asgari ücretle çalışan bir işçiyim. Benim bu yanımda gördüğünüz çöp tenekesi, süpürge ve üzerimde gördüğünüz işçi önlüğünden başka bir şeyim yok' dedim” diye konuştu.



Böyle "uyduruk" ve anlamsız sorularla karşılaşacağının aklının ucundan dahi geçirmediğini dile getiren işçi, heyetin sorduğu bu sorunun ardından kendisiyle alay edildiği hissiyatına kapıldığını söyledi. İşçi, bu sorulardan hemen sonra bir kağıda imza atarak odadan çıktığını aktardı.

'BELEDİYE BAŞKANI'NIN ADINI SORDULAR'

Mülakatta heyetin kendisine belediye başkanının ismini sorduğunu belirten bir diğer belediyenin 20 yıllık temizlik personeli de, soru karşısında kafasının karıştığını ve “Şimdiki mi yoksa cezaevinde olanın mı?" diye sorduğunu kaydetti. Bunun üzerine kendisine sert bir şekilde dönen heyetin "Şimdiki tabi" dediğini ifade eden işçi, "Bende 'Şimdiki belediye başkanının sadece soyadının Pamuk olduğunu biliyorum' dedim. Heyet de ‘Belediye başkanının adı Muhittin soyadı Pamuk bunu iyice öğren. Bi daha da unutma’ dedi. Heyet bana bir de Cumhurbaşkanı'nın kim olduğunu sordu bende söyledim. Sonra bana bir kağıt imzalatıp odadan çıkarttılar" dedi.

‘DALGA GEÇİLEN VE KÜÇÜK DÜŞÜREN SORULAR'

İşçilerin mülakatta karşı karşıya kaldığı sorularla ilgili konuşan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, bu mantıksız sorulara anlam veremediğini söyledi. Göksoy, “Bu soruların hepsi işçiler ile dalga geçmek için sorulan sorulardır. Bakanlık işçilere sorulacak soruların sadece yaptıkları işlerle ilgili olacağını ifade etmişti. Ama görülüyor ki işçiyi ilgilendirmeyen ve tamamen işçiyi küçük düşürmeye yönelik sorulardır. Siz asgari ücretle çalışan bir işçiye nasıl oluyor da mal varlığını sorabiliyorsunuz. İşçi zaten o ücretle geçimini sağlayamıyor. Kalkıp birde mal varlığını soruyorsunuz. Bu soruları yanlış yerde ve yanlış kişilere sormuşlar. Bu sorunun sahipleri yatları, katları ve de kuleleri olan zengin insanlara sormaları gerekiyor. Kalkıp asgari ücretle çalışan işçilere sormaları açık söylüyorum tamamen aklı tutulmasıdır” diyerek tepki gösterdi. (Mersin/MA)



Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mart 2018 09:25

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