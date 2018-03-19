Türkiye'nin Danimarka Büyükelçiliği'ne saldırı 

Türkiye'nin Danimarka büyükelçilik binasına molotof kokteyliyle saldırı yapıldı.

Türkiye'nin Danimarka'daki büyükelçilik binasına en az iki kişi tarafından molotof kokteyliyle saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmadı.

Sputnik'in haberine göre, Danimarka polisi bugün erken saatlerde bina boşken meydana gelen saldırıda binanın dışında ufak maddi zarar oluştuğunu belirtti.

Bir polis yetkilisi yaptığı açıklamada polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yürüttüğünü ancak henüz kimsenin tutuklanmadığını belirtti. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mart 2018 09:12

www.evrensel.net