Dolar 3.93 lirayı aştı, avro 4.82 lira düzeyinde

Fed toplantısı öncesinde dolar haftaya 3.93 liranın üzerinde başlarken, geçen hafta 4.8313 lira ile rekor kıran avro da 4.82 liranın üzerine yükseldi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta yapacağı toplantısı öncesinde gücünü koruyan dolar yeni haftaya 3.93 liranın üzerinde başlarken,. geçen hafta 4.8313 lira ile yeni bir rekor kıran euro da 4.82 liranın üzerine yükseldi.

Dünyadaki gelişmeler ve jeopolitik risklerle dolar erken işlemlerde 3.9348 liraya yükseldikten sonra 3.93 - 3.94 lira aralığında hareket etmeye başladı. Dolar, geçen 21 Kasım'da 3.9622 lira ile tarihi rekor düzeye çıkmıştı. Euro da erken işlemlerde 4.8281 liraya kadar yükseldikten sonra 4b82 - 4.83 lira aralığında hareket etmeye başladı.

FED KARARINA DOĞRU BORSALAR İNİŞTE

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Çarşamba günü vereceği faiz kararı öncesi, Asya borsaları yeni haftaya düşüşlerle başladı. Banka ve aracı kurul ekonomist ve analistleri ağırlıklı olarak Fed'in bu hafta faizleri 0.25 puan artırmasını bekliyorlar.

Fed'in 0.25 puan faiz artışını büyük ölçüde fiyatlayan piyasalarda, Fed açıklamasındaki notlarda, faiz artışının, "bu yıl üç kez mi, dört kez mi" yapılacağının ipuçları aranacak.

Japonya'nın Nikkei endeksi yeni haftaya yüzde 1.3 kadar gerilemeyle başlarken, Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını dolar cinsi izleyen MSCI endeksi de yüzde 0.3 düştü. Asya borsalarının yanı sıra ABD'nin S&P 500 endeksi vadeli kontratları da yüzde 0.3 eksiye geçti ve ABD borsaları geçen haftanın haftanın tamamını yüzde 1.0 dolayında kayıpla kapattı. (DHA)



Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mart 2018 09:16

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