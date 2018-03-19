Hâkim kuraları Beştepe'de çekilecek

HSK ertelenen kura törenini bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Beştepe Millet ve Kongre Kültür Merkezi’nde yapacak.

HSK, güvenlik soruşturmalarının olumsuz çıkması üzerine erteledeği kura törenini Beştepe’de yapacak.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, HSK İkinci Dairesi, güvenlik soruşturmalarının olumsuz çıkması üzerine yeniden inceleme talebinde bulunan avukatlıktan geçme hâkim ve savcı adaylarının mesleğe kabul işlemlerini tamamladı. Daha önce şüpheli bulunan 173 kişiden kaçının tekrar mesleğe kabul edildiği sır gibi saklanırken, HSK ertelenen kura törenini bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Beştepe Millet ve Kongre Kültür Merkezi’nde yapacak.

HSK, 5 Mart’ta yapılması duyurulan kura törenini, ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelemişti. Buna gerekçe olarak yaklaşık 1300 hakim ve savcı adayından 173’ünün güvenlik soruşturmasının olumsuz çıkması gösterilmişti. Bunların büyük bölümünde de FETÖ şüphesi ortaya çıkmıştı. Bu nedenle bu kişileri yeniden incelemeye alan HSK İkinci Dairesi, çalışmalarını tamamladı. İddiaya göre, HSK’nin bu kişilere “İyi bir referans bulun” dediği öne sürüldü. Kurumun internet sitesinde yapılan açıklamada, meslek öncesi eğitimlerini başarı ile tamamlayan avukatlıktan geçme 7. dönem adli yargı hâkim ve cumhuriyet savcıları ile 4. dönem idari yargı hâkimlerinin mesleğe kabul işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, durumu şüpheli görülenlerin kaçının mesleğe kabul edildiğine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Mesleğe kabullerine karar verilen adli yargı hâkim ve cumhuriyet savcıları ile idari yargı hâkimlerin kura töreni, bugün saat 15.00’te Beştepe Millet ve Kongre Kültür Merkezi’nde yapılacak. (HABER MERKEZİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mart 2018 08:07

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