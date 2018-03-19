KOÜ'deki öğrenciler çocukların istismar edilmesine tepki gösterdi.

Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencileri, çocuk istismarının artmasına tepki göstererek cezaların artılrılmasını istedi.

Seçil UÇER

Deniz PARLAK

Kocaeli

Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencileri çocukların istismar edilmesine tepki gösterdi. Son dönemde cinsel istismar vakalarında artış yaşandığını hatırlatan öğrenciler, caydırıcı cezaların verilmesi gerektiğini söyledi.

Öğrencilerden Şirin, cezaların yetersiz olmasının, istismarcıların, kadın katillerinin serbestçe dolaşmasına sebep olduğunu belirtti. Bir hafta önce Metro Turizm’e ait otobüste muavinin bir çocuğu istismar ettiği iddiasını hatırlatan Şirin, “O firmada yaşanan ilk olay değil aslında. O firmayı kullanırken tedirgin oluyorum. Sadece kendim için değil, yolculuk yapan diğer kadınlar için de endişe duyuyorum” dedi. Bu durumun kabul edilecek bir yanı olmadığını ifade eden Şirin, “Bu firmanın yöneticilerine neden artık bunlar için hiçbir önlem almadıklarını ve daha önceki vakalar için de göz boyayan yaptırımlar dışında ne uyguladıklarını sormak gerek. Bu kez işin içinden sıyrılmalarına müsaade etmemeliyiz” dedi.

‘İDAMA GELMEDEN ÖNCE YAPILACAK BİRÇOK ŞEY VAR’

Artan çocuk istismarı vakalarına çözüm olarak öne sürülen ‘idam’ ve ‘hadım’ gibi yaptırımlar hakkında şunları söylüyor: “İstismarcılara caydırıcı yaptırımların uygulanması gerek; ancak bu olayın çözüm noktasının idam veya hadım olduğunu düşünmüyorum. Onlar hukuksuzluklara güveniyor. Bu mesele çok karmaşık, uzun bir süreç ve toplumsal bir mesele, çözümü ise toplumsal ıslahat ve eğitimden geçiyor. İdama gelmeden önce yapılacak birçok şey var, uygulanabilecek birçok yaptırım var.”

‘BİZE MÜDAHALE EDİLMESİN İSTİYORUM’

Çocuklar için tedirgin olduğunu ifade eden Fatma ise, “Bu gibi olaylar toplumun üzülerek okuduğu ama belli bir zaman sonra unuttuğu meseleler haline geldi. Güvenle seyahat edemeyeceksek, istediğimiz saatte dışarı çıkamayacaksak, çocuklarımızı güvenle sokaklara gönderemeyeceksek adaletin sağlandığı huzurlu toplum ortamından bahsetmesin kimse” dedi. Hafife alınmaması gereken olayların yaşandığını ifade eden Fatma, “İdam ya da hadım gibi cezalar bu olayı nasıl çözer bilemiyorum. Ama emin olduğum tek şey değiştirilmesi gereken bir zihniyet ve üzeri örtülerek hafife alınmaması gereken olayların varlığı. Ben bir kadın olarak ne giydiğimize, saat kaçta dışarı çıktığımıza müdahale edilmesini istemiyorum. Kendim için, hemcinslerim için, çocuklar için tedirgin oluyorum” diye konuştu.

‘İZLEYİCİ KOLTUĞUNDAN KALKILMALI’

Cansel, “İzleyici koltuğundan kalkıp bir şeyler yapılmalı” diyor. Başka bir çocuk istismara uğramadan harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Cansel, “Bugün Metro Turizm, yarın diğerleri derken kadınlar ve çocuklar nasıl yolda yürümeye, gece dışarı çıkmaya korkar olduysa yolculuk yapmaya da korkar olacak. Bu insanlara iyi hal, tahrik gibi gerekçelerle indirimler uygulanmamalı, onların en ağır cezaları almaları gerek. Sorumlularda ise bir diğer olayı bekler gibi bir hal var. Sıra bana veya bir başka kadına gelmeden, başka bir çocuk daha istismara maruz kalmadan bir şeyler yapılması gerek. Toplumu eğitmek adına harekete geçilmesi gerektiğini savunanlar ne yazık ki aynı zamanda izleyici koltuğunda” dedi.

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