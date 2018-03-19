Rusya'da sandıkların yarısı açıldı, Putin önde

Rusya'da bugün yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde oyların yarısı sayıldı, Vladimir Putin'in oy oranının yüzde 70'e yakın olduğu belirtiliyor.

Rusya’da milyonlarca seçmen, ülkenin devlet başkanını belirlemek için bugün sandık başına gitti. Yaklaşık 109 milyon kayıtlı seçmen, ülkenin devlet başkanını belirlemek için oy kullandı.

Sputnik'te yer alan haberde sandıkların yarısının açıldığı ve Vladimir Putin'in %70 oranında oylara sahip olduğu belirtiliyor. Bu seçimlere Putin de dahil sekiz aday katılıyor.

MUTLAK ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA İKİNCİ TURA GİDİLECEK

Seçim sonuçlarından adaylardan hiçbiri oyların mutlak çoğunluğunu kazanamaz ise üç hafta sonra seçimlerin ikinci turu düzenlenecek. (HABER MERKEZİ)

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