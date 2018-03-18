Finlandiya’da kadına şiddete karşı kampanya

Her 3 kadından birinin şiddete, her 4 kadından birinin cinsel tacize uğradığı Finlandiya'da, kadına yönelik şiddete karşı kampanya başlatıldı.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Kadına yönelik şiddetin Finlandiya’nın en önemli bir insan hakları sorunu olduğunu söyleyen Uluslararası Af Örgütü Finlandiya Seksiyonu, Ana ve Sığınma Evleri Federasyonu ile birlikte kadına yönelik şiddetin son bulması için kampanya başlattı.

Kampanyanın amacı, 2030 yılına kadar kadınlar için Finlandiya’yı Avrupa’nın en güvenlikli ülkesi haline getirmek ve cinsel tacizi tarihe karıştırmak. Af Örgütü yöneticilerinden Nora Huhta, bunun gerçekleşebilmesi için yasalarda değişiklik yapılması ama her şeyden önce de siyasi isteğe ihtiyaç olduğunu söyledi.

Son yıllarda kadına yönelik şiddetin engellenmesi için olumlu kararlar alındığını, durumun geçmişe göre daha iyi olduğunu belirten Huhta, “Ama hâlâ yapılması gereken pek çok şey var” dedi.

YASALARA İHTİYAÇ VAR

Huhta, kampanyanın hedefinin yüksek ama tamamiyle olanaklı olduğunu belirterek öncelikle yeni yasalara ve kadına yönelik şiddetin durdurulması için daha fazla kaynağa ihtiyaç olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kadınları şiddet ve cinsel tacize karşı koruyan yasaların çıkarılması sırasında kadına yardım edecek hizmetlerin de belirlenmesi gerektiğini söyleyen Huhta, somut örnek olarak da tecavüze uğrayan kadınlar için destek merkezleri açılmasını gösterdi.

Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de tecavüze uğrayan kadınlar için bir merkez bulunuyor. Önümüzdeki yıl Abo ve Tammerfors illerinde birer merkez daha açılacak.

SIĞINMA EVLERİ YETERSİZ

Ancak Af Örgütü, 3 merkezi yetersiz buluyor ve ülkede kadınlar için yeterli sayıda sığınma evlerinin olmamasından şikayet ediyor.

İstanbul Sözleşmesi’nin 2015 yılında Finlandiya’da yürürlüğe girdiğini hatırlatan Huhta, “Sözleşme Finlandiya’ya çok sayıda sığınma evi açma yükümlülüğü getiriyor. Yeni sığınma evlerinin açılması için güzel kararlar alındı ama hala 400 sığınma evinin açılmasına ihtiyaç var” dedi.

Huhta, en önemli olanın politikacıların artık sorunun ciddiyetini kavramaları olduğunu söyledi. Af Örgütü ve kadın kuruluşlarının kadına yönelik şiddetin durdurulması için yapılacak çalışmaların takipçisi olacaklarına dikkat çekti.

TUTUM DEĞİŞİKLİĞİ GEREKLİ

Kadına yönelik şiddetin tamamen sonlandırılması için davranış değişiklikleri ve insanlar arasında dayanışmanın geliştirmesi gerektiğine de vurgu yaptı.

Yapılan araştırmaların sonuçları Finlandiya’da her 3 kadından birinin eşi veya eski eşinin şiddetine uğradığını gösteriyor. Her 4 kadından biri de cinsel tacize uğruyor.

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