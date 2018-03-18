Almanya’da Newroz: Türkiye’ye silah satışı dursun

Almanya'nın Hannover kentinde yapılan Newroz kutlamasında Afrin'e yönelik operasyonların durdurulması talebi öne çıktı.

Almanya’nın değişik kentlerinden Hannover’de gelen binlerce kişi cumartesi günü soğuk havaya ve polisin pek çok kez yaptığı provokasyonlara rağmen Newroz’u birlikte kutladı. Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi (NAV-DEM) tarafından çağrısı yapılan, çok sayıda değişik örgüt ve kurul tarafından da desteklenen bu yılki Newroz kutlamasına, Türkiye’nin Afrin’e yönelik askeri operasyonu ve Almanya’nın Türkiye’ye silah satışına karşı taşınan pankart ve dövizler damgasını vurdu.

Gösteriye Kürtlerin yanı sıra Türkiye kökenli ilerici örgütler, başta Sol Parti olmak üzere Alman örgütleri ve çok sayıda Sol Parti milletvekili de katıldı.

NAV-DEM Eş Başkanları Ayten Kaplan ve Tahir Koçer’in gelenleri selamlamasının ardından bir konuşma yapan Hannover eski Belediye Başkanı Herbert Schmalsteig “Türkiye’ye silah satışı derhal durdurulmalıdır” dedi. Sol Parti Eş Başkanı Bernd Riexinger de “Türkiye, Afrin oprasyonunu derhal bitirmeli ve bölgede kalıcı bir barış sağlanmalı” diye konuştu.

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Kutlamada son konuşmayı ise HDP Eş Başkanı Pervin Buldan yaptı. Buldan, Almanya’nın Kürtlere yönelik politikasını eleştirerek, “Kürtler eşitlik ve özgürlük taleplerini ifade ederken, dünya devletlerinin sessiz kalmalarını kabul etmiyoruz. ABD ve Avrupa ülkeleri sessizliğini korumaya devam ediyor” dedi.

Buldan, Avrupa Birliği’nden ise Avrupa Parlamentosu’nun Afrin kararını desteklemesini istedi, “AB bu çağrıyı yinelemeli. ‘Doğu Guta neyse Efrîn odur’ demeli. Ateşkes kararı yönünde kararlar almalıdır” dedi. (Hannover/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mart 2018 22:43

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