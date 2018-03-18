Doğu Guta’dan göç edenlerin sayısı 68 bine ulaştı

Rusya, 20 binden fazla sivilin Doğu Guta'dan ayrıldığını bildirdi. Kentten ayrılanların sayısı 68 bine yükseldi.

Rusya ordusu, sabah saatlerinde 20 binden fazla sivilin Suriye’nin başkenti Şam’ın dışındaki Doğu Guta’dan ayrıldığını, bugüne kadar insani koridorlardan bölgeyi terk eden sivillerin sayısının 68 bine yükseldiğini açıkladı.

Reuters, bölgedeki cihatçı örgütlerden Feylak el Rahman’ın da Pazar sabahı yaptığı açıklamada yaralıların tahliyesi için bir Birleşmiş Milletler delegasyonu ile görüştüklerini açıkladığını duyurdu. Örgütün İstanbul’daki sözcüsü Vael Alvan, yayınladığı ses kaydında görüşmelerin ateşkes ve insani yardımı da kapsadığını söyledi ve “Doğu Guta’yı terk etmemiz pazarlık konusu değil” dedi.

YÜZDE 80’İ HÜKÜMETİN KONTROLÜNDE

Suriye ordusu ve hükümet yanlısı milisler, son bir ayda cihatçı grupların kontrolündeki Doğu Guta’ya yönelik operasyonlarını yoğunlaştırmışlardı. Bölge ağırlıklı olarak Riyad destekli İslam Ordusu (Ceyş’ül İslam), yanı sıra Ahrar’uş Şam, el Kaide bağlantılı Heyet Tahrir el Şam ve Feylak el Rahman gruplarının kontrolündeydi.

Rusya’nın da desteklediği kara ve hava operasyonları sonucu Doğu Guta’nın önemli bir kısmı hükümet güçlerinin kontrolüne geçmiş, cihatçıların kontrolündeki topraklar üç ayrı bölgeye bölünmüştü. Suriye ordusu ise bölgenin yüzde 80’inin hükümet güçlerinin kontrolüne geçtiğini duyurdu.

Son dönemdeki çatışma ve bombardımanlarda 1000’den fazla sivilin yaşamını yitirdiği ileri sürülüyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Şubat ayında 30 günlük ateşkes çağrısında bulunmuş ancak çatışmalar bu çağrıya rağmen devam etmişti. (DIŞ HABERLER)

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