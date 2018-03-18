Elleri olmayan tutuklu ‘tehlikeli’ bulundu

Her iki olmadığı için Adli Tıp'tan 'Cezaevinde kalamaz' raporu bulunan Ergin Aktaş’ın tahliye talebi bir kez daha reddedildi.

Her iki eli olmaması nedeniyle Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından daha önce 3 kez “cezaevinde kalamaz” raporu verilmesine rağmen tahliye edilmeyen hasta tutuklu Ergin Aktaş’ın tahliye talebi bir kez daha “Toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturacağı” gerekçesiyle reddedildi.

Menemen R Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan Ergin Aktaş, her iki eli olmamasına ve KOAH hastası olmasına rağmen tek başına tutuluyor. Yargılandığı davada “Ağırlaştırılmış müebbet” ve 28 yıl hapis cezası verilen Aktaş, 7 yılı aşkın bir süredir cezaevinde. Daha önce Adli Tıp Kurumu’ndan (ATK) 3 kez alınan “cezaevinde kalamaz” raporuna rağmen tahliye edilmeyen Aktaş, için avukatları geçtiğimiz Ocak ayında yeni bir başvuru yaptı.

Cezaevinde hayatını tek başına idame ettiremeyeceği gerekçesiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan “cezanın ertelenmesi” başvurusu talebi bir kez daha reddedildi. Mahkeme verdiği ret kararının gerekçesinde Adli Tıp Kurumu (ATK) raporuna atıfta bulunarak, 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunu’nun 25/1 Maddesi’nin (ı) bendini gerekçe göstererek, hastalık nedeni ile tahliye edilmemesine karar verdi.

‘TOPLUM GÜVENLİĞİNE TEHDİT’ GEREKÇESİ

Aktaş hakkında düzenlenen ve hayatını tek başına idame ettiremeyeceğinin yazıldığı sağlık kurulu raporuna değinen Cumhuriyet Savcılığı, kararında şu ifadeler yer aldı: “5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 16/6 maddesi kapsamında değerlendirildiği, hayatını yalnız idame ettiremeyeceği, ayrıca aynı maddede sözü geçen ‘toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturup oluşturamayacağı’ değerlendirmesinin adli adli tıbbi bir konu olmadığı hususları bildirilmiş ise de; … Ağırlaştırılmış hapis cezalarının infazını düzenleyen 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 25/1-ı Maddesinde ‘hükümlünün cezasının infazına, hiçbir surette ara verilemez. Hükümlü hakkında uygulanacak tüm sağlık tedbirleri, tıbbi tetkik ve zorunluluklar hariç ceza infaz kurumlarında, mümkün olmadığı takdirde tam teşekküllü Devlet ya da üniversite hastanelerinin tek kişilik ve yüksek güvenlikli mahkum koğuşlarında uygulanır’ hükmü yer aldığından, anılan amir hüküm gereğince, hükümlünün hastalık nedeni ile cezasının ertelenmesi talebinin reddine…”

(İzmir/MA)

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