Çocuğa cinsel istismarda ilk duruşmada ceza verildi

Avukat Sevil Aracı, çocuğa cinsel istismarda bulunan Sedat Keser’e ilk duruşmada ceza verilmesinin kamuoyunun tepkisi sayesinde olduğunu söyledi.

Adana’da 4,5 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunan Sedat Keser’e, çıktığı ilk duruşmada ceza verildi. Avukat Sevil Aracı cezanın ilk duruşmada verilmesinin kamuoyunun tepkisiyle ilgili olduğunu söyledi.

Adana’nın Yüreğir ilçesinde bir düğün sırasında evde uyuyan bir çocuğa cinsel istismarda bulunan Sedat Keser hakkında ilk duruşmada “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 30 yıl, “Cebir tehdit veya hile kullanarak çocuğu cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma” suçundan da 21 yıl olmak üzere toplam 51 yıl hapis cezası verildi.

Adana Kadın Platformu üyesi Avukat Sevil Aracı, “Kamuoyunda bu kadar tepkinin oluşması, cezanın hızlı bir şekilde verilmesinde etkili olmuştur. Olayın niteliği de çok dehşet uyandırıcı. Mağdurun yaşının bu kadar küçük olması da ağırlaştırıcı bir neden. Cinsel istismar davalarında ve esasen tüm ceza davalarında her olayın kendi koşulları içerisinde değerlendirilmesi gerekir. Yüksek cezaların artacağını düşünüyoruz. Zira gerçekten de cinsel istismar suçlarına karşı büyük bir tepki var” dedi. (Adana/MA)

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