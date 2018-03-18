Urfa’da ilk Newroz ateşi Siverek’te yakıldı

Urfa’da 2 yıl aradan sonra yapılan ilk kutlamada Newroz ateşi yakıldı. Öte yandan bölge illerinde plananlan Newroz mitingleri için çalışmalar sürüyor.

Bu yıl “Newroz Direniştir, Faşizme Karşı Halkların Baharıdır” şiarıyla kutlanan Newroz’un Urfa’daki ilk ateşi Siverek’te yakıldı. Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Emek Partisi (EMEP), Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) tarafından organize edilen Newroz kutlaması için ilçe halkı, Buğday Pazarı’nda buluştu.

Polislerce alınan yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle alana girişlerde zaman zaman yurttaşlar ve polisler arasında tartışma yaşandı. Özellikle gençler alana sokulmadan önce Genel Bilgi Taraması’ndan (GBT) geçirildi.

Kutlamanın yapılacağı alana ise, Türkçe, Kürtçe ve Kirmanckî lehçesinde “Newroz pîroz be” pankartlarının asıldığı görüldü. Özellikle kadınlar rengarenk kıyafetleriyle alanı doldurdu. Program ise, HDP Urfa Milletvekili Osman Baydemir’in Newroz ateşini yakması ile başladı.

TÜRK HALKINA MESAJ VERDİ

Türk halkına mesaj veren HDP Urfa Milletvekili Osman Baydemir, “Bütün bu zulüm, kan ve gözyaşı sizin adınıza işleniyor. Kürt’ten önce, Alevi’den önce, mazlum halkımızdan önce, Türk halkının bu rejime ‘Hayır’ demesi gerekiyor. Esas sizin benim adıma ‘Afrin’e gitme, Kürt kardeşimi öldürme’ demeniz gerekiyor. Tarihten ders çıkarmak gerekiyor. Bundan 100 yıl önce Enver ve Talat paşalar vardı. Aynı bu iktidar gibi aynı duygu ve yanlışlarla hareket ettiler. Büyük bir imparatorluktan küçük bir devlete dönüştüler. Bu politika, devam ederse Kürt’e kopmaktan başka hiçbir seçenek bırakmıyorsunuz. Bu yanlıştan hükümetin dönmesi için en büyük itirazı Türk halkının kendisinin ortaya koyması gerekiyor” dedi. (URFA)

DİYARBAKIR NEWROZUNA İZİN ÇIKTI

Newroz Tertip Komitesi’nin 21 Mart’ta Diyarbakır’da kutlanacak Newroz için Valiliğe yaptığı başvuru kabul edildi.

Diyarbakır’da “Newroz direniştir, faşizme karşı halkların baharıdır” şiarıyla 21 Mart Çarşamba günü kutlanacak Newroz için tertip komitesinin Diyarbakır Valiliği’ne yaptığı başvuruya olumlu cevap verildi. Valiliğin kararı polisler tarafından Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Eşbaşkanı Mehmet Şerif Camcı’ya tebliğ edildi. Karara göre program saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında olacak. (DİYARBAKIR)

'NEWROZ VE ÖZGÜRLÜK RUHU TESLİM ALINAMAZ'

1990’lı yıllardan günümüze dek tüm yasaklara rağmen Newrozlara tanıklık eden Kürt siyasetinin önemli isimlerinden Ahmet Türk, bu yılki kutlamalara ilişkin Mezopotamya Ajansı’na değerlendirmelerde bulundu.

Diyarbakır’da 21 Mart günü halka hitap edecek olan Türk, “Dehak’ın zulmüne karşı özgürlüğü sağlayan Kawa’dan başlayan Newroz, bir özgürlük bayramı olarak kabul ediliyor. Ortadoğu’da Kürtler, kendi özgürlük ve demokrasi mücadelesiyle örtüştüğü için en çok Newroz’u sahiplenen halktır. Kürtler Newroz’u bir bayram olarak kabul etmiştir. Bizler Newroz’u özgürleşmenin ifadesi olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Bölgede yaşanan çatışmalı sürece dikkat çeken Türk, insanların üzerinde yoğun bir baskının olduğunu ve bu süreçte yaşanan olumsuzlukların ne Kürt halkının ne de Türkiye’nin lehine olduğunu dile getirdi. Türk, “Baskılar olabilir ancak ne Newroz ne de özgürlük mücadelesi ruhu asla teslim alınamaz. Bu ruh hiç bir zaman yok olmaz. Özellikle 21 Mart Diyarbakır Newrozu’nun önceki yılları aşan bir coşkuyla kutlanmasını bekliyoruz. Halkımızın bu şekilde Newroz’u kutlayacağını biliyoruz.” (MARDİN)

‘KORKU İKLİMİNİ NEWROZ İLE KIRALIM’

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboskî köyünde, 28 Aralık 2011 tarihinde savaş uçakları bombardımanı sonucu 19’u çocuk 34 yakınını kaybeden aileler, sayılı günlerin kaldığı Newroz kutlamalarına katılım çağrısında bulundu.

Katliamda oğlu Hamza’yı kaybeden Kadriye Encu, baharın müjdecisi olan Newroz’un barışa vesile olmasını diledi. Newroz’a katılıp, adalet ve hukuk taleplerini yineleyeceklerini belirten Encu, bütün anneleri de kendi taleplerine destek vermeye çağırdı. Encu, “Akan bu kan durmalıdır. Kardeş olan Kürt, Türk ve Arap halkları aynı coğrafyada yaşıyor. Bütün halklar bizim bu barış talebimizi seslendirmeli ve ‘artık yeter’ demeli” çağrısında bulundu.

Katliamda kardeşi Serhat’ı kaybeden Veli Encu da, “Sürekli artan bir korku iklimi var. Çeşitli bahanelerle soruşturmalara tabi tutulup, rahatsız ediliyoruz. OHAL’den kaynaklı son 2 yılda kitlesel bir şekilde anmamızı yapamadık. Tüm bu korku, baskı, hukuksuzluk ve adaletsizlikleri kırmanın yolu, 2018 Newrozu’nu kitlesel bir şekilde kutlanılmasından geçer. 2018 Newrozu’nda adalet ve faillerin yargılanması talebimizi tekrardan dillendireceğiz. ‘Baskı, adaletsizlik ve hukuksuzluğa rağmen hala büyük bir inanç, mücadele ruhu ve kararlılıkla dik duruyoruz’ mesajını Newroz alanlarında vermeliyiz.” (Şırnak/MA)

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