Ali İsmail Korkmaz için barış koşusu

Bugün, Gezi eylemleri sırasında Eskişehir’de öldürülen Ali İsmail’in doğum günü. Memleketi Hatay’da Ali İsmail için barış koşusu düzenlendi.

Gezi direnişi sırasında öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın doğum gününde Hatay’da ‘Barış Koşusu’ yapıldı. Koşuya katılan yüzlerce kişi hep bir ağızdan “İyi ki doğdun Ali İsmail” dedi.



Eskişehir’de Gezi direnişi sırasında dövülerek öldürülen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın doğum gününde, kendi adına kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) öncülüğünde Hatay’da ‘Barış Koşusu’ düzenlendi.

Antakya Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilen, 10 kilometre ve 4 kilometrelik iki ayrı alanda düzenlenen koşuda yaklaşık 250 sporcu yer aldı. Koşu öncesi konuşan Ali İsmail Korkmaz’ın ağabeyi Gürkan Korkmaz “Barış adına hoş geldiniz. Birçok sponsorun desteği ve sizin katılımınızla gerçekleşti bu koşu. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız, iyi ki doğdun Ali İsmail” dedi.

Ali İsmail’in annesi Emel Korkmaz da “Alişim için anılarınızı anmaya geldiniz, hoş geldiniz, ayağınıza sağlık. Hepinizin adımlarına, yüreğinize sağlık, hoş geldiniz.” dedi. Yapılan konuşmaların ardından ilk olarak profesyonel sporcuların yer aldığı 10 kilometre koşusu başladı, ardından da 4 kilometrelik halk koşusunun başlangıcı yapıldı. (Hatay/MA)

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