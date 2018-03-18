Afrin için 49 kurum Diyarbakır’da bir araya geldi

Diyarbakır'da 49 demokratik kitle örgütü bir araya geldi: İnsanların ölmesini istemeyenler, Afrin’e sessiz kalmamalı.

Fırat TOPAL

Serpil BERK

Diyarbakır

Afrin'deki gelişmeleri görüşmek üzere 49 kurum Diyarbakır’da bir araya geldi. Toplantıya DTK, HDP, DBP, EMEP, ESP, SYKP, ÖSP, Azadi hareketi, KESK, TMMOB, DİSK, ÖHP gibi siyasi parti, sendika ve odaların bölge temsilcileri katıldı. Açıklama öncesi Evrensel'e konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, insanların ölmesini istemeyen herkesin Afrin’e sessiz kalmaması gerektiğini dile getirdi. DBP MYK Üyesi Zeki Baran ise, Kürt kazanımlarının AKP’nin hedefinde olduğunu söyledi. ÖSP Diyarbakır İl Başkanı Nusret Maçin de, Kürt halkın yaşananlardan ders çıkarması gerektiğini belirtti.

Düzenlenen toplantının basına açık kısmında konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Suriye’de 7 yıl süren savaşın Afrin’de yaşanmadığına dikkat çekerek, “Afrin’den Türkiye’ye tek bir taş dahi atılmadı ama ÖSO ve TSK 58 gün önce Afrin’e operasyon düzenledi. Afrin’in seçilmesinin nedeni Kürtler kendi kendini yönetmesin diyedir. Kerkük’te Kürtler ulusal birlik sağlasaydı Afrin olmazdı. Kuzey Kürtleri olarak Afrin’de yaşanan sivil ölümlere karşı ortak bir tutum belirlemek için bir araya geldik. Sivil ölümlerin yaşanmaması için ortak ses çıkarmalıyız” dedi.

Toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır’da yaptığı konuşmalara ilişkin ve Afrin meselesine dair HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, DBP MYK Üyesi Zeki Baran ve ÖSP Diyarbakır İl Başkanı Nusret Maçin Evrensel'in sorularını yanıtladı.

Zeki Baran

Erdoğan’ın ‘OHAL’i kaldırdık’ açıklamasına dair konuşan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) MYK Üyesi Zeki Baran, “OHAL ilk edildiğinde Cumhurbaşkanı da Başbakan da bunun aslında kendilerine dönük bir OHAL olduklarını beyan etmişlerdi. Maalesef sonra gelişen süreçte bunun böyle olmadığını kendileri gibi düşünmeyen herkese karşı ilan edilmiş bir OHAL olduğu son iki yıllık süreçte açığa çıktı” dedi.

Erdoğan’ın ‘Sur’u tarihine yakışır hale getirdik’ söylemine de cevap veren Baran, “Hâlâ Sur’un 6 mahallesinde devam eden sokağa çıkma yasağı var. Bunu görmezden gelip işte biz sizi ihya ettik, ev yaptık, bunu yaptık, şunu yaptık diyor. Ama diğer taraftan Sur’un 7000 yıllık tarihini yerle bir ettiğini, Kürtlerin hafızasını yerle bir ettiği gerçeğini görmezden geliyor. Bu tam bir ikiyüzlülüktür. Bunu sadece Diyarbakır şahsında düşünmek yersiz” dedi. Afrin operasyonuna dikkat çeken Baran, “Afrin harekatıyla beraber bir kez daha gösterildi ki söz konusu Kürtler olunca dünyanın neresinde olursa olsun, Kürt’ün çıkarı menfaati söz konusu olunca direkt AKP hükümeti ve devletinin hedefindedir. Kürt kardeşlerimin yanındayım söyleminin bu coğrafyada bir karşılığı yoktur.” dedi.

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‘BU DİYARBAKIR’I YENİDEN İNŞA ETMEK DEĞİL’

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diyarbakır’da yaptığı konuşmanın, Kürt

İmam Taşçıer

sorunu çözülmeyene kadar karşılık bulmayacağını ifade ederek “2005’te buraya geldiğinde ‘Kürt sorunu benim sorunumdur ve ben çözeceğim’ dedi. Bu gün de Başbakan çıkıp diyor, ‘Kürt sorunu, çözüm, çözüm yok.’ Erdoğan’da konuşmalarında hiçbir zaman Kürt sorunundan bahsetmiyor. Kürt sorunu çözülmeyene kadar, Diyarbakır için ne söylerse söylesin bir karşılığı yok” dedi. “Sur yıkılmayabilirdi, çatışmalardan sonra da yıkım devam etti” diyen Taşçıer, “7000 yıllık tarih yıkıldıktan sonra bu gün suni evler yaparak Diyarbakır tarihi dokusunu korunamaz. Bu Diyarbakır’ı yeniden inşa etmek değil, 7000 yıllık tarihi yok etmektir” dedi.

‘OHAL BÜTÜN TOPLUMU ETKİLİYOR’

Erdoğan’ın bugünkü OHAL’in geçmişte uygulanan OHAL’in yüzde 5’i bile etmediği söylemine ise Taşçıer, “Konuşmalarında geleceğe, demokrasiye dair bir şey yoktu. OHAL’i kaldırdığını söyledi. Doğru, OHAL’i kaldırdı, iki yıldır da kendisi uyguluyor. Ne zaman kaldıracak belli değil. Bu günkü OHAL yüzde 100 toplumu etkisi altına alıyor, sıkıyönetimden daha fazla insan toplum üzerinde etki yarattı. Kimse fikrini söyleyemiyor, HDP Eş Genel Başkanları içerde, legal siyaset yapanlar cezaevlerinde, sosyal medya paylaşımları üzerinden insanlar cezaevine atılıyor. Parlamenter, parlamentodan atılıyor bu, bu günün OHAL’i” diye konuştu.

‘AFRİN’E SESSİZ KALINMAMALI’

ÖSO ile birleşip Afrin’e operasyon yapıldığını söyleyen Taşçıer, “Kimse ne işleri var Afrin’de diye sormuyor. Afrin’e operasyon yapmaların sebebi Kürtlerin, kendi topraklarında yaşamalarını istemiyorlar, dünya da buna sessiz kalıyor. İnsanların ölmesinin istemeyen herkesin bu duruma sessiz kalmaması gerekiyor” diye konuştu.

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‘KÜRT HALKI’NIN DERS ÇIKARMASI GEREKİYOR’

Nusret Maçin

Özgürlük ve Sosyalizm Partisi (ÖSP) Diyarbakır İl Başkanı Nusret Maçin ise Erdoğan’ın en yakın zamanda Afrin’e gireceğiz söyleminden Kürtlerin ders çıkarması gerektiğini belirterek “Diyarbakır’da 6. Olağan Kongresini bu tarihe denk getirmesi, Afrin operasyonuyla eş güdümlü olarak bilinçli olarak belirlendi. Bu anlamda Kürt halkının merkezi saydığı Diyarbakır’da Kürt halkının gözünün içine baka baka Afrin’e en yakın zamanda gireceğiz demesi Kürt halkının gururuna, ulusal kimliğine bir saldırıdır” dedi.

Erdoğan’ın Orhan Miroğlunu da yanına alarak Kürt sorununu ‘terör sorunu’ olarak adlandırmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Maçin, “Kürt sorunu Ortadoğu’da bölgesel ve uluslararası bir meseledir. Ne zaman ki Kürtler bir kazanım elde etse bu kazanımları yok etmek için elinden geleni yapıyorlar” dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mart 2018 18:42

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