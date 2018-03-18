Bolu'da maden ocağında göçük: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Bolu'nun Mengen ilçesindeki bir linyit kömürü madeninde meydana gelen göçükte 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı. (Fotoğraf: Arşiv)

Bolu'nun Mengen ilçesinde, özel bir işletmeye ait linyit kömürü madeninde meydana gelen göçükte, İbrahim Değirmenci adlı işçi yaşamını yitirdi. 41 yaşındaki Ali Işık adlı işçi ise yaralandı.

Saat 14.00 sıralarında, Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde bulunan özel bir işletmeye bağlı linyit kömürü maden ocağında göçük meydana geldi. Göçüğün fark edilmesi üzerine olay yerine UMKE, itfaiye, ambulans ve tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kalan İbrahim Değirmenci ve Ali Işık, maden işçilerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. İşçilerden 30 yaşındaki İbrahim Değirmenci kaldırıldığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mengen Devlet Hastanesine kaldırılan Ali Işık ise tedavi altına alındı. Işık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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