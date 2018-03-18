Şeker işçileri tarım bakanının yolunu kesti

Tokat, Turhal Şeker Fabrikası işçileri Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın konvoyunun önünü kesti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Tokat Valiliği, Tokat, Turhal, Pazar Belediyeleri ve Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi birlikteliği ile Arzupınarı köyünde Bölgesel Hayvan Borsası ve Et Entegre Tesisi’nin açılışına gitmek üzere hareket etti.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satışa çıkarılan Turhal Şeker Fabrikası çalışanı bir grup işçi bu sıradada Tokat-Turhal karayolu üzerinde Bakan Fakıbaba’nın konvoyunun önünü kesti. Aracından inen Bakan Fakıbaba burada işçilerle bir görüşme yaptı. Gazetecilerin görüntü alınması engellendi. Yaklaşık 20 dakika işçilerle görüşen Bakan Fakıbaba daha sonra tesis açılışına geçti.

Turhal Şeker-İş Sendikası Başkanı Nurullah Alpat, Bakan Fakıbaba ile yaptıkları görüşme sonrası açıklamada bulundu. Alpat, “Sevgili Bakanımızın yolunu kestik mi? Kendimizi de feda mı ettik onu bilmiyoruz. Ama sağ olsun kendisi de bize duyarlı davrandı. Arabasından indi. Biz de sorunlarımızı anlattık. Bu mevzunun işçinin mevzusu olmadığını, bu mevzunun Tokat’ın sorunu olduğu anlattık. Bu memlekete yazık olacağını anlattık. Gerekli merciler ile görüşeceğini söyledi” diye konuştu. (Tokat/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mart 2018 17:25

www.evrensel.net