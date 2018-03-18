Devlet Bahçeli 9'uncu kez MHP'nin genel başkanı oldu

MHP’nin 12’nci Olağan Büyük Kurultayı yapıldı. Tek aday olan Devlet Bahçeli 9. kez genel başkanlığa seçildi.

MHP’nin “Milli Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka” temasıyla düzenlenen 12’nci Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. Salona Mustafa Kemal Atatürk ve MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in posterleri iile Türk bayrakları ve MHP bayrakları asıldı.

AKP KURMAYLARI KURULTAYDAYDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Devlet Bahçeli” müziği eşliğinde salona giriş yaptı.

Kurultaya AKP’den, Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Genel Başkan Yardımcısı Harun Karaca, Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş katıldı.

ERDOĞAN MESAJ GÖNDERDİ, CHP DAVET EDİLMEDİ

Erdoğan’ın da gönderdiği mesajın okunduğu kurultayda Bahçeli, açılış konuşması yaptı. Bu arada ana muhalefet partisi CHP, kurultaya davet edilmedi.

BAHÇELİ: ERDOĞAN ADAYIMIZ, CHP VATAN HAİNİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, açılış konuşmasını yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ı destekleyeceklerini bir kez daha dile getirdi. Bahçeli, “Cumhurbaşkanı seçiminde adayımız aksi ve arızi gelişme olmadıktan sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Cumhur ittifakı Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruluş felsefesine müzahir biçimde geleceğe taşıyacaktır” dedi. AKP ile ittifak gerekçesini “Erdoğan küresel kuşatmaya alınmıştı, sorumluluktan kaçamazdık” ifadesiyle açıkladı. Bahçeli, adını anmadan ‘hainlik’le suçladığı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için de “Bir kere satan bir daha satar. Bozuk para cep deler, bozuk insan kalp deler” ifadelerini kullandı. Devlet Bahçeli, konuşması boyuncuya CHP’yi vatana ihanetle suçlayarak, “Ana Muhalefet Ana Vatana ihanet içindedir” dedi. CHP’nin sürüneceğini MHP’nin ise yürüyeceğini savunan Bahçeli, “CHP sözcülerinin tahrikleri, edep ve haya dışı iftiraları tırmanırsa, bunun acıklı sonuçlarına katlanmak provokasyon kuyruğundaki malum ve müptezel yüzlere düşecektir” dedi.

BAHÇELİ YENİDEN GENEL BAŞKAN

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 1167 delegenin oyuyla 9'uncu kez genel başkanlığa seçildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün talimatı doğrultusunda, gelen partililere Adana kebabı, şalgam ve ardından halka tatlısı ikram edildi.

‘BUGÜN DEDİKODU ALT EDİLMİŞTİR’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kapanış konuşmasını yaptı: “Tarihe geçecek bir kurultay hafızalardan çıkmayacak kutlu bir buluşma yapılmıştır. Bugün dedikodu alt edilmiştir. Türkiye’nin geleceğinin güvencesi olduğunuza yürekten inanıyorum.” (Ankara/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mart 2018 17:11

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