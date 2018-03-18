Hasan Celal Güzel hastaneye kaldırıldı

Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel Denizli'de fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Güzel, buradan da Ankara'ya sevk edildi.

Eski bakanlardan 73 yaşındaki Hasan Celal Güzel, fizik tedavi için geldiği Denizli'de rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir nakil beklediği ifade eden Güzel, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Pamukkale ilçesi, Karahayıt Mahallesi'ndeki bir otele fizik tedavi için gelen eski bakan Hasan Celal Güzel, bugün saat 10.00 sıralarında aniden fenalaştı. Güzel, ambulansla Denizli'deki bir özel hastaneye kaldırıldı. Böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir nakli beklediği bildirilen Güzel, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Doktorlar, durumu ağır olan Güzel'in hava ambulansı ile Ankara'daki başka bir hastaneye sevkine karar verdi.

AMBULANS HELİKOPTERLE ANKARA'YA SEVK EDİLDİ

Hastaneden ambulansla 11. Komando Tugay Komutanlığı'na götürülen Güzel, buraya indirilen ambulans helikopterle alınıp, Ankara'daki özel hastaneye götürüldü. Denizli'deki özel hastanenin Başhekimi Dr. Mustafa Kıvrak, kronik böbrek yetmezliği olan Güzel'in sağlık durumunun orta düzeyde olduğunu, ilk müdahalesinin yapıldıktan sonra helikopterle Ankara'ya sevk edildiğini söyledi.

HASAN CELAL GÜZEL KİMDİR

38 yaşındayken Türkiye'nin en genç Başbakanlık Müsteşarı olan, 24 Ocak 1980 kararlarında önemli rol oynayan Hasan Celal Güzel, Anavatan Partisi Gaziantep Milletvekilliği, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı ve son olarak Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mart 2018 16:10

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