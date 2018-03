Aydınlılara İzmir yasağı!

Aydın'da basın açıkalaması yapmaları engellenen Aydın Çevre Birliğine İzmir il sınırları içinde de basın açıklaması yaptırılmadı.

Özer AKDEMİR

Aydın Çevre Birliğinin kuruluşunu ilan edeceği basın açıklamasını jandarma engelledi. Aydın'daki gösteri toplantı yürüyüş yasağı nedeniyle Aydın İzmir İl sınırında, İzmir tarafında yapılmak istenen basın açıklamasına "İzmir'de de aynı yasak var" denilerek jandarma tarafından engel olundu.

AYDIN-İZMİR SINIRININ 1 METRE İZMİR TARAFINDA

Geçtiğimiz günlerde Aydın'da ekoloji örgütleri arasında yapılan toplantı sonrası oluşturulan Aydın Çevre Birliği, kuruluşuna dair ilk açıklamasını kentteki yasak nedeniyle İzmir il sınırları içinde yapmak istedi. Basın açıklaması için Ortaklar yolu üzerinde Aydın-İzmir İl sınırında yapmak isteyen Birlik üyeleri, olay yerinde bulunan jandarmanın engellemesi ile karşılaştı. Jandarmanın İzmir il sınırları içerisinde kalmasına burada da basın açıklamasına izin vermemesi üzerine açıklamanın Çamlık tren istasyonunda yapılması kararlaştırıldı. Oraya gidildiğinde aynı Jandarma ekipleriyle yapılan görüşmelerde de jandarma basın açıklaması izni alınmadığını ileri sürdü. Jandarmanın gösterdiği alanda toplanan 100'ü aşkın yurttaşın etrafı jandarma birlikleri tarafından sarıldı. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin İzmir il sınırı içinde de yasak olduğunu ileri süren jandarma komutanının emri üzerine, toma ve çok sayıda jandarma ile sarılan grubun araçlarına binerek piknik alanından ayrılmaları istendi. Bunun üzerine Selçuk ADD'de toplanan grup basın açıklaması metnini buradan basına gönderdiler.

YAPTIRILMAYAN BASIN AÇIKLAMASINDA NELER DENİYORDU?

Jandarmanın engel olduğu basın açıklamasında Aydın Valiliği’nin 09.03.2018 tarihli kentteki toplantı-gösteri yasağı nedeniyle basın açıklamasının Aydın il sınırının 1 metre dışında yapılmak istendiği belirtildi.

Aydın’da bulunan tüm çevre derneklerinin, ilgili sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile Aydın Çevre Birliğinin oluştuğunun aktarıldığı açıklamada şu görüşlere yer verildi; "Aydınımız her geçen gün jeotermal santrallerden, maden ocaklarından ve fabrikalardan doğaya salınan katı, sıvı ve gazlarla çevresel olarak hızla zehirlenmekte, ekolojik denge her geçen gün, her geçen saat bozulmaktadır. Aydın Çevre Birliğine dahil olan tüm unsurlar olarak Aydın’da yaşanan bu çevre katliamına HAYIR diyoruz."

JES'LER ARTIK KENTİN İÇİNDE

Aydın'da kamunun elinde kalan son jeotermal alanının özel sektöre ihale ile devredilmek istendiğinin belirtildiği açıklamada, "Artık Aydınımızın içerisine kadar, Efeler ilçesinin içine jeotermal santraller yapılabilecektir. Aydın Valiliğinin ihale ettiği bu alan, Aydın Termal Turizm ve Jeotermal Sistemleri Anonim Şirketine (AYTER), Aydın İl Özel İdaresinden geçen, geçmişte Aydınlıların parasıyla satın alınmıştır. Aydın’a ve Aydınlıya ait olan bu hakkın, tüm ilin ısıtılmasında ve soğutulmasında kamu kurumu olan Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ilgili Belediyelerce kullanılması en doğru ve akılcı olan yoldur. Bu alanın şirketler tarafından jeotermal elektrik santrali yapılarak, tüm şehrin, çevresel dokunun, havanın, suyun ve toprağın zehirlenmesine neden olacaktır" denildi.

VALİLİKTEN YANITLANMASI İSTENİLEN SORULAR

Basın açıklamasında kentte yaşanan çevre kirliliği ile ilgili olarak, Aydın Valiliğinin yanıtlaması istemiyle şu sorulara yer verildi;

Aydın Valiliği olarak 01.03.2018 tarihinde bu ihaleye çıkarken “Aydın halkı ne düşünüyor” diye sordunuz mu? Aydın, jeotermal elektrik santrallerinin doğaya saldığı atıklarla her geçen gün zehirlenirken, niçin bu alan sadece elektrik enerjisi üretilmesi şartıyla ihaleye çıkarıldı? İhale şartnamesiyle, bu alanda seracılık, kentsel ısıtma-soğutma ve termal tesis konularında faaliyeti neden engellendi? Bu ihaleyle kamu tüzel kişileriyle ortaklık ilişkisi bulunan özel hukuk tüzel kişileri (şirketler) yani Belediyeler ve Belediyelere bağlı şirketlerin katılımını neden engellendi? Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aydındaki çevre ölçüm değerlerine ilişkin istatistiki bilgileri neden açıklamamakta ve ısrarla saklamaktadır? Türkiye’de kansere bağlı ölümler 2010-2013 arasında %18 iken, Aydın’da % 42 olarak tespit edilmiştir. Menderes nehrine yakın yerleşim yerlerinde kansere bağlı ölüm oranları oldukça yüksektir. Bugüne kadar Aydın’daki ölüm oranlarının artışı konusunda Aydın Valiliği ne yapmıştır? Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Aydın ilindeki ölüm verilerini ve sağlık istatistiklerini ilgili kamu kurumları ve şahıslar talep etmesine rağmen neden açıklamamaktadır? Menderes havzasında yer alan yeraltı suyu kütlelerindeki arsenik değerinin belirlenmesi için ölçüm yapıldı mı? Eğer böyle bir ölçüm yapıldıysa ölçüm değerleri nedir?

Aydın Çevre Birliği basın açıklamasında "Aydın’ın zehirlenmesine göz yummayacağız!" denildi.

