Devlet iltica sayısını bilmiyormuş!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışına iltica eden vatandaşların sayılarına bilgi teminin mümkün olmadığını savundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışına iltica eden vatandaşların sayılarına ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta, “Yurtdışında iltica başvurusunda bulunan vatandaşlarımız hakkında ilgili ülkelerden resmi kanallar üzerinden bilgi temimi mümkün olmamaktadır” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yabancı ülkelere iltica başvurusunda bulunan Türk vatandaşı sayısındaki artışı, Dışişleri Bakanlığına yönelttiği soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Gürer, önergesinde, “Yurtdışına 2016 ve 2017 yıllarında iltica talebinde bulunan TC vatandaşı sayısı kaçtır? Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan iltica için başvuru yapan sayısı kaçtır? Mesleklere göre iltica başvurusu yapanların dağılımı nedir? İltica talebi kabul edilen kişi sayısı kaçtır? Aynı döneme TC vatandaşlığından çıkarılan kişi sayısı kaçtır? Aynı dönemlerde ülkemize iltica başvurusunda bulunan kişi sayısı kaçtır? İltica başvurusu kabul edilen kişi sayısı kaçtır?” şeklindeki sorulara yanıt istedi.

‘BİLGİ VERİLMİYOR’ SAVUNMASI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu imzasıyla verilen yanıtta, uluslararası ve ulusal iltica mevzuatı uyarınca sığınma talep olunan ülke makamlarının, başvuru sahipleri hakkında menşe ülkesine bilgi vermedikleri belirtildi. 1951 tarihli Mültecilerin Statüsüne Dair Cenevre Sözleşmesinin iltica başvuruları bakımından temel teşkil ettiğine atıfta bulunulan yanıtta, “ Sözleşme uyarınca, Uluslararası koruma başvuruları, kitlesel boyutta olmadığı sürece bireysel açıdan değerlendirilmektedir. Başvuru süreci devam ettiği müddetçe menşe ülkesine bilgi verilmemekte (uluslararası insancıl hukukun özel hayatın korunması hakkı bağlamında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tavsiyelerinde de yer almaktadır), ayrıca sınır dışı veya iade de sözkonusu olmamaktadır” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, “Bu nedenle, yurtdışında iltica başvurusunda bulunan vatandaşlarımız hakkında ilgili ülkelerden resmi kanallar üzerinden bilgi temimi mümkün olmamaktadır” denildi.

GÜRER: BİLİNMEMESİ DÜŞÜNÜLEMEZ

CHP 'li Ömer Fethi Gürer ise vatandaşlıktan çıkarılanların, Türk vatandaşlığına kabul edilenlerin ya da başka ülkelere iltica edenlerin sayısının, Dışişleri Bakanlığı tarafından bilinmiyor olmasının düşünülemeyeceğini söyledi. Gürer, “Ülkemize iltica başvurusunda bulunanlar ya da başka ülkelere iltica etmek isteyen Türk vatandaşlarının istatistiki bilgilerini sormaktaki amacımız, bunların sadece rakam olarak bilmek istememizden değil, aynı zamanda son yıllardaki durumun görülmesi içindir. Dışişleri Bakanlığı sorumuza net bir cevap vermemiş olsa da Türk vatandaşlarının başka ülkelere iltica talebindeki artış bilinmektedir. Bireylerin kendi ülkelerinden iltica etmelerini gerektiren sebeplerin belirlenmesi, bu sebeplerin araştırılması, ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılması da ülkelerin ve ülkeyi yönetenlerin görevidir” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mart 2018 16:01

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