Keçiören’de emek ve demokrasi güçleri kahvaltıda buluştu

Ankara Keçiören’de kahvaltıda buluşan emek ve demokrasi güçleri, 2019 seçimleri, şekerde özelleştirme, şehir hastaneleri gibi konuları tartıştı.

Ankara Keçiören’de kahvaltıda bir araya gelen emek ve demokrasi güçleri, 2019 seçimlerinden şehir hastanelerinin açılmasıyla kapanacak devlet hastanelerine kadar birçok konuda neler yapılabileceğini konuştu.

Keçioren Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri kahvaltıda buluştu. Egitim Sen 3 No'lu Şube'de gerçekleşen kahvaltıda konuşan Şube Başkanı Fevzi Yılmaz, kahvaltının amacının Keçiören’de birlikte yapılan etkinliklerin değerlendirilmesi ve bundan sonraki süreçte yapılacak etkinlikler olduğunu belirtti.

2019 seçimlerinde ortak bir çalışmaya ihtiyaç duyulduğu ifade edilen toplantıda, farklılıklara rağmen ilkeler ve talepler üzerinden emek ve demokrasi güçleri ile bir mücadele hattının örülmesi gerektiği vurgusu yapıldı.

Toplantıda bu yıl 1 Mayıs’ta herkesin kendi talepleri ile alanda olması, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi, şehir hastaneleri ve bu süreçte mücadelenin nasıl örgütleneceği konuşuldu. Ankara’ya açılacak 2 şehir hastanesiyle kapanacak devlet hastanelerine ilişkin de neler yapılacağının ele alındığı panelde, şehir hastaneleri ile ilgili gerçekler, topluma ne getirip ne götüreceği, hem verilen hizmet açısından hem köklü hastanelerin kapatılmasının etkileri üzerinden bilgilendirme ve etkinliklerin yapılması kararlaştırıldı. (Ankara/EVRENSEL)

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