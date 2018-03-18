Şırnak'ta üs bölgesine saldırı: 5 asker yaralı
18 Mart 2018 14:39
Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Irak sınırı yakınındaki Hisapkapı üs bölgesine saldırı düzenlendi, saldırıda 5 asker yaralandı.
Silopi ilçesinde bulanan Hisarkapı üs bölgesine bu sabah saatlerinde PKK tarafından saldırı düzenlendi.
Irak'ın kuzeyinden roketatar ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda, 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen helikopterlerle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldıralarak tedaviye alındı. Bölgede operasyon başlatıldı. (DHA)Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mart 2018 14:41
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