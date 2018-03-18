İskenderun’da Evrensel ile dayanışma kahvaltısı yapıldı

Hatay, İskenderun'da Evrensel ile dayanışma kahvaltısı düzenlendi.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Evrensel ile dayanışma kahvaltısı düzenlendi. İskenderun Cemevinde yapılan dayanışma kahvaltısına 120 işçi ve emekçi katıldı.

Kahvaltıya, EMEP, HDP, Eğitim Sen, SES, Tüm Bel Sen, İHD, Hacı Bektaşi Veli Kültür Anadolu Vakfı, Hacı Bektaşi Veli Kültür Tanıtma Derneğinin başkan, yönetici ve üyeleri ile Evrensel okurları katıldı.

Evrensel adına konuşan Halil İmrek, “Evrensel ile dayanışmak aslında kendimizle dayanışmaktır. Bu dayanışma etkinliği kendi sesimizin daha gür çıkması içindir. Çünkü Evrensel gazetesi yayın hayatına başladığı günden bu yana hep sizlerin sesi oldu” dedi.

Evrensel’in nerede bir işçi direnişi hak arama mücadelesi varsa orada olduğunu söyleyen İmrek, “Evrensel demokrasinin, barışın ve kardeşliğin sesi de oldu. Eşitlik talebi olan Kürdün, Alevinin, kadının ve gencin de sesini duyurdu” dedi.

Evrensel yazarı ve Eğitim Sen İskenderun Şube Başkanı Ali Karadaş, Evrensel gazetesinin Ortadoğu’da ve Arap coğrafyasında olup bitenleri, işçi, emekçi ve halkın gözüyle farklı bir perspektiften ele aldığını söyleyerek, “Ortadoğu halkları 100 yıl önce belirlenen sınırları ve statüleri reddediyor. Eskisi gibi yaşamak istemiyor. Halklar dış müdahalelerin ülkeleri böldüğünü, halkları köleleştirdiğinin giderek daha çok farkına varıyor. Siyasal İslam’ın, radikal İslam’ın çözüm sunmadığı daha çok bilince çıkıyor. Ortadoğu’da süreç; ilerici, laik ve demokrasi isteyen halklar için daha iyi noktaya gidecek imkânlar barındırıyor” dedi. (İskenderun/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mart 2018 11:18

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