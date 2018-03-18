DHA: ÖSO, Afrin'e kentin güneydoğusundan girmeye başladı
18 Mart 2018 09:09
DHA, Afrin kent merkezinden patlama ve silah sesleri geldiğini duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının “Zeytin Dalı Harekatı” adıyla Afrin’e başlattığı operasyon devam ediyor.
DHA, sabah erken saatlerinde Özgür Suriye Ordusu güçlerinin Afrin'e kentin güneydoğusundan girmeye başladığını duyurdu. Kent merkezinden sık sık silah ve patlama seslerinin duyulduğunun aktardıldığı haberde, TSK’ye bağlı uçakların da Afrin semalarında uçtuğu ifade edildi. (HABER MERKEZİ)
Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mart 2018 09:23
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