DHA: ÖSO, Afrin'de kontrolü sağladı

DHA, Afrin kent merkezinden patlama ve silah sesleri geldiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının “Zeytin Dalı Harekatı” adıyla Afrin’e başlattığı operasyon devam ediyor.

DHA, sabah erken saatlerinde Özgür Suriye Ordusu güçlerinin Afrin'e kentin güneydoğusundan girmeye başladığını duyurdu, ardından da Afrin kent merkezinde kontrolün sağlandığını öne sürdü. Kent merkezinden sık sık silah ve patlama seslerinin duyulduğunun aktardıldığı haberde, TSK’ye bağlı uçakların da Afrin semalarında uçtuğu ifade edildi.

ÖSO güçleri, Afrin’de bulunan Kawa heykelini önce silahla ateş açarak tahrip etti, ardından da iş makinesiyle yıktı. DHA, ÖSO güçlerinin kentin mahallerine ilerlediğini de aktardı. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mart 2018 11:35

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