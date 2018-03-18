İBB Başkanı Uysal: Metroda önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, konuşmasında metro önceliğinin AKP'nin fazla oy aldığı yerler olduğunu söyledi.

Arnavutköy'de gerçekleştirilen AKP Olağan Kongresi'nde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, metro yapımında önceliği AKP'nin fazla oy aldığı yerlere verdiklerini ifade etti.

Arnavutköy Kapalı Spor Salonu'nda yapılan AKP Arnavutköy Olağan Kongresi Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımı ile gerçekleşti. Kongreye ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betük Sayan Kaya, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile ilçe belediye başkanları, delegeler ve partililer katıldı.

Konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Arnavutköy, Başakşehirle beraber yeni ilçe olan ilçelerimizden birisi.Yeni ilçeler içerisinde baktığımız zaman gelecekte İstanbul'a en fazla mührünü basacak, yeni İstanbul dedirtecek ilçelerimizden birisi. Şu anda 3'üncü havalimanı ile başladı. Devamında Kanal İstanbul, devamında metro... Bunların bir kısmını biz yapacağız. Bir kısmını ilçe belediyemiz, bir kısmını büyükşehir belediyemiz, bir kısmını hükümetimizle yapacağız. Arnavutköy gelecekte ismi her ne kadar köy olsa da şu anda Bakırköy, Kadıköy neyse ondan daha önde olacak" dedi.

'ÖNCELİĞİMİZ EN FAZLA OY ALDIĞIMIZ YERLER OLACAK'

Arnavutköy'e metro sözü veren Uysal, "Ak Parti kurulduğundan bugüne baktığımız zaman Arnavutköy, oyu en fazla olan ilçelerimizden birisi. O konuda büyükşehir olarak Arnavutköy'e borcumuz olduğunu düşünüyorum. Bizim şu anda birinci önceliğimiz metro. Metroda da birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak inşallah. Sultanbeyli, ihalesi yapıldı. İnşaatı devam ediyor. Bu yıl içerisinde de Vezneciler, Arnavutköy metrosunun ihalesini yaparız. Kongreler yenilenme diyorum. İnşallah bu yenilenme ile metro sözünü de verdik. Arnavutköy'den daha yüksek oy bekliyoruz diyorum" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mart 2018 08:06

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